L’FC Andorra té cinc baixes pel duel contra el Borges Blanques

L’FC Andorra afronta aquest migdia (12.00 hores) el partit endarrerit corresponent a la primera jornada al camp del Borges Blanques, ajornat perquè com passa cada any, coincidia amb partit de la selecció. Ho farà, però, llastrat seriosament per les lesions. Fins a cinc baixes té l’entrenador, Marc Castellsagué, per a un partit que pot ser clau per a les aspiracions dels tricolors, instal·lats en la part mitja de la taula però amb tres partits menys que la majoria d’equips que, en cas de suposar nou punts, els situarien en plena lluita per l’ascens.

A la lesió de llarga durada d’Aláez s’han afegit les d’Emili Garcia i Xisco Pires per motius personals, a més de Villagrasa i Aaron Sánchez per lesió: «Només podré disposar de tretze jugadors del primer equip i portaré algun del filial per completar la convocatòria», va assenyalar ahir el tècnic.

El simple fet de ser un partit a domicili ja fa que els tricolors perdin favoritisme per endur-se els tres punts. Fins ahir, havia sumat 5 de 15 lluny del Principat: «Tothom intenta fer-se fort a casa, que és bàsic per als objectius. Costa guanyar a domicili, però és normal perquè estem veient que els equips plategen els partits a casa de manera diferent. Demà ens esperem una pressió forta, però si fem les coses bé podrem treure un bon resultat», va assegurar Castellsagué.

La ratxa de cada equip així ho indica. Els tricolors no és que arrosseguin unes xifres per tirar coets, ja que fa tres jornades que no guanyen fora, però el Borges, un nouvingut a Primera Catalana que va començar com un tir, acumula tres derrotes consecutives.

La premisa de l’FC Andorra, però, és clara: «Mantenir la porteria a zero», una filosofia que Castellsagué ha instaurat al vestidor des del primer partit i que gràcies a això els tricolors són l’equip que menys gols ha encaixat (8) del grup B, malgrat tenir tres partits menys que la resta. Tot això, sense perdre de vista l’altra porteria. Segons el tècnic, el Borges «està tenint mancances en defensa» i una mala ratxa de resultats «que hem de saber aprofitar» perquè «guanyar suposaria pujar tres posicions» en una jornada que només pot ser positiva perquè cap altre equip sumarà punts.