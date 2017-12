Andorra insta a prevenir les conductes extremistes dels joves

Durant la intervenció plenària a la 24a sessió del Consell de Ministres d’Afers Exteriors de l’Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), Andorra va manifestar la seva preocupació per l’extremisme violent i la radicalització que aboca al terrorisme, destacant la necessitat d’activitats preventives per combatre’l, en particular adreçades als joves. La trobada va començar ahir a Viena (Àustria) i durant el dia d’avui està previst que l’organització renovi la Presidència pel 2018, que recaurà en Itàlia, i es designi el nou secretari general de l’OSCE, Thomas Greminger.

Educació per a la igualtat

El Principat va destacar al seu parlament la importància d’apostar per polítiques i iniciatives per promoure la igualtat i l’educació com l’instrument més eficaç per combatre la discriminació i transmetre a la ciutadania els valors necessaris de convivència i respecte per la diversitat, com a condició imprescindible per viure en societats segures i pròsperes. També es va fer esment a la participació del país en projectes relatius a l’empoderament econòmic de la dona i la lluita contra el tràfic d’éssers humans en les rutes migratòries.

Reformes fiscals

El Govern va voler aprofitar la palestra internacional per fer gala de les reformes internes dutes a terme en el marc de la transparència fiscal i cooperació que responen a la promoció del bon govern i el foment del desenvolupament econòmic per millorar el clima de negocis i les inversions que encoratja l’OSCE, segons explica el comunicat enviat des del Govern sobre la sessió celebrada a Viena.

D’altra banda, el país va reiterar el compromís per la lluita contra els efectes del canvi climàtic global a través d’un seguit de mesures locals.

Jornada de cloenda

Aquest matí els estats han d’adoptar documents estratègics per avançar en donar resposta als reptes de seguretat del continent, un compromís que Andorra va deixar clar durant l’Assemblea Parlamentària de l’organització que es va celebrar al Principat a l’octubre.

A més, es nomenaran els responsables que vetllen per la promoció i protecció dels drets humans a l’OSCE. La directora de l’Oficina per les institucions democràtiques i drets humans serà a partir d’ara Ingibjörg Sólrún, la representant per la Llibertat dels mitjans de comunicació passarà a ser Harlem Désir mentre que les funcions d’alt comissari per les Minories nacionals recauran en Lamberto Zanier.



L’OSCE ha prioritzat durant el 2017 el combat del terrorisme i el restabliment de la confiança per resoldre pacíficament els conflictes de la seva zona d’influència, en particular el d’Ucraïna on l’organisme té desplegada una missió especial d’observació. A banda, també s’han tractat el cibercrim, el medi ambient o la igualtat de gènere.