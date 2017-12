El MoraBanc, una mica més a prop del top-8

La primera victòria a domicili de la temporada del MoraBanc Andorra li permet ser una mica més a prop del vuitè classificat. El cert és que no caure a Illunbe manté els tricolors a un triomf de l’Unicaja i també del Tenerife, que es manté novè després de vèncer ahir al Palau Blaugrana –la mateixa posició que tenia la setmana passada. Això sí, els tricolors han passat del dotzè al desè lloc, superant en la classificació l’UCAM Múrcia i el seu darrer rival, el Delteco Guipúscoa. Per davant queden sis partits perquè acabi la primera volta, per tant les opcions de classificació per a la Copa estan intactes.

A la part alta el Madrid s’ha fet més líder i a la zona vermella, Burgos i Betis es mantenen penúltim i últim, respectivament.

L’equip tricolor aguanta a remolc per fi i s’imposa en un final ajustat

El Fuenlabrada és tercer i l’Obradoiro també somia amb la Copa; Estudiantes, Joventut, Saragossa, Múrcia o el propi Guipúscoa són equips que a casa venen caríssima la derrota. La Lliga Endesa 2018-2019 està vivint la rebel·lió dels equips modestos i sinó que li diguin al Bilbao, que és l’antepenúltim a la taula. Per al MoraBanc no ha estat gens fàcil treure’s de sobre el pes, cada vegada més gran, de no ser capaç de guanyar a domicili. Dissabte ho va aconseguir per fi, després de deu partits caient a la lona. S’ha tret un pes enorme de sobre, un malefici que ja és història i que permet els de Peñarroya mirar el futur amb més tranquil·litat en un any complicat per haver de compaginar Lliga Endesa i EuroCup.

Els tricolors han viscut derrotes lluny del seu pavelló de tots els colors, alguns quan ja tenien el triomf a la butxaca: cistelles en l’últim sospir, una pròrroga i fins i tot dues. Dissabte el guió va ser contradictori: tot el partit a remolc, «però calia agafar-se al partit com fos», tal i com va assegurar Peñarroya i al final, treta d’orgull i a celebrar-ho.

Perquè d’entrada, els locals van treure profit d’una millor defensa i de l’MVP de la competició, Henk Norel, per marcar el ritme i posar-se per davant davant un MoraBanc incòmode que als primers deu minuts tan sols va poder anotar nou punts.

El 16-9 es va reduir en el segon quart perquè els tricolors van millorar en defensa i van saber treure més profit de la incertesa de tots dos equips des de la línia de tres. Van abusar i massa del 6,75. En total van haver-hi 62 tirs des del triple –gairebé la mateixa xifra que de dos– i es van anotar 11.

El cert és que es va arribar al descans amb un més ajustat 28-26, però Clark i el rebot de Norel van permetre els locals tornar a escapar-se a l’acabament del tercer quart (47-41).

El que són les coses... Karnowski va donar el primer avantatge tricolor a falta d’un minut i el MoraBanc va acabar guanyant.