El servei meteorològic alerta de «perill important» pel vent

El Servei de Meteorologia va fer públic ahir un avís de «perill important» a causa dels vents huracanats de fins a 130 km/h que havien d’arribar a Andorra aquesta matinada, a causa de la borrasca Anna, una pertorbació molt activa qualificada com a ciclogènesi explosiva. Té el seu origen a l’Atlàntic i ve acompanyada de pluges entre moderades i intenses.

Durant el dia d’avui s’espera que la intensitat del vent, de sud-oest, decreixi tot i que continuaran superant àmpliament els 100 o 110 km/h. Les ratxes seran violentes i tempestuoses, amb precipitacions que localment poden ser sostingudes.

Recomanacions

En condicions de vent fort, Protecció Civil recomana limitar els desplaçaments en cotxe, reduir la velocitat habitual i prevenir la possibilitat d’objectes a la via. A casa, es recomana endreçar els objectes que es puguin veure afectats per les ratxes de vent i no pujar, en cap cas, a la teulada. A l’exterior es recomana evitar les zones arbrades i evitar encendre foc.

Països afectats

Portugal i el nord d’Espanya van ser ahir especialment sacsejats per aquesta tempesta amb ratxes de vent registrades a Galícia de 140 km/h. Aquest fet preocupava ahir als experts, que temen una erosió accelerada dels terrenys afectats pels greus incendis a la zona el mes d’octubre. A Europa el trànsit aeri es va veure ahir molt afectat per l’impacte de la borrasca Ana, que va obligar a cancel·lar nombrosos vols a Londres, Amsterdam o Zuric, entre d’altres.