Cinc alumnes del MIT formaran a andorrans

Una experiència única en matèria d’ensenyament és el que podran viure alumnes dels cinc sistemes educatius superiors que existeixen a Andorra. El Govern va signar ahir un acord amb Vall Banc perquè estudiants de tercer de carrera del Massachusetts Institute of Technology (MIT) formin en ciència, matemàtiques o tecnologia a estudiants de Formació Professional i el batxillerat del sistema andorrà, així com del col·legi espanyol Maria Moliner, de Lycée francès i del Sant Ermengol.



El procés per seleccionar els joves es va iniciar el mes de setembre i, en total, 120 alumnes del MIT van presentar la seva candidatura per poder venir a Andorra fer classes i només cinc van ser els elegits. Els joves estatunidencs arribaran al Principat el pròxim mes de gener i donaran classes durant tres setmanes. Aquests joves, juntament amb els centres de secundària on impartiran la formació, seran els encarregats de preparar els continguts que hauran d’ensenyar. De fet, hi ha dues possibilitats que s’acomodin a les classes corrents i segueixin la matèria que preveu el curs en una assignatura concreta o bé que facin unes classes especials. Això, però, serà decisió de cada un dels centres.

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va valorar molt positivament la iniciativa perquè el MIT és un centre molt prestigiós a escala mundial alhora que els alumnes del Principat podran millorar el seu anglès.



Això serà una prova pilot, però es preveu que, si té èxit, es pugui repetir en més ocasions.



Segons l’acord subscrit ahir, Vall Banc serà l’encarregat de finançar la iniciativa, que té un cost de 12.500 euros per tal d’acollir els joves estatunidencs.