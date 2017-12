La 24a edició d’‘Els pastorets’ combinarà tradició i modernitat

La 24a edició de la clàssica obra de teatre ‘Els pastorets’ conservarà l’essència del text original de Folch i Torres i introduirà un toc contemporani en el plantejament i l’escenografia, tal com van explicar els directors, Irina Robles i Juanma Casero ahir al matí, segons informa ANA. La relació entre tradició i modernitat també s’exemplifica en la direcció de l’obra, que combina la veterania de Robles actuant i dirigint ‘Els pastorets’ en anteriors ocasions, i el debut de Casero, que s’estrena aquest any i afronta el repte amb entusiasme i il·lusió.



Robles va revelar que a la posada en escena serà molt original, que hi haurà un bosc que s’anirà movent i que s’utilitzarà el vestuari original, de fa 24 anys. L’elenc, escollit a través d’un càsting a l’octubre,compta amb noves cares en la majoria dels papers principals, com el Lluquet i el Rovelló, interpretats per Jesús Mínguez i Mateu Braque, respectivament. Aquest any, Satanàs es triplicarà i l’interpretaran tres actors diferents, Júlia Barón, Ada Mangot i Sito Adrán. L’obra comptarà amb la participació de 150 persones, de les quals una setantena pujarà a l’escenari. La cap de cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Elisenda Palomares, va subratllar que 5.400 persones han assistit a les funcions des que es va començar a representar l’obra.



‘Els pastorets’ es representaran el dia 26 de desembre a les 20.00h., i els dies 30 de desembre i 6 i 7 de gener a les 18.00h., al Centre cultural i de congressos lauredià. Les entrades valen 10 euros i ja es poden comprar tant en línia com presencialment, al Centre cultural la Llacuna, l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella i al Centre cultural i de congressos lauredià.