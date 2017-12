El consum elèctric cau un 1% i segueix la tendència decreixent

FEDA va anunciar ahir que preveu tancar l’any amb uns 578.000 Mwh consumits, una xifra un 1% inferior a la de l’any passat, i un 4% per sota del màxim històric de consum assolit l’any 2010. Amb tot, el director general de la parapública, Albert Moles, va indicar que les puntes de consum del gener i del desembre van ser superiors, a causa del desplegament de la calefacció elèctrica i també de l’increment dels vehicles elèctrics al Principat. Moles va assegurar però que Andorra té capacitat suficient per subministrar electricitat a aquests vehicles i a l’augment de la demanda que es pugui produir en els propers anys, no només a través del Pla Engega sinó també per la demanda dels turistes, «ara residual però amb molt de potencial». El problema es pot produir si 50 vehicles es volguessin carregar al mateix temps, però seria per una qüestió tecnològica, no de capacitat. Per aquest motiu, FEDA preveu anar augmentant progressivament la xarxa de carregadors. Aquest any es tancarà amb un total de 18 aparells instal·lats a la via pública.Segons Albert Moles, actualment hi ha una ràtio de sis o set vehicles per carregador, una xifra que és més baixa que a Noruega, on se situa en els 10 o 12. L’objectiu fixat és anar mantenint aquesta ràtio. nint aquesta ràtio. Moles també va explicar que durant el 2017, el temps de tall per client va ser una mica superior i va arribar als 13 minuts, a causa de problemes en el subministrament de la línia de França.

La factura

Pel que fa als preus de l’electricitat, Moles no va avançar quin augment s’acordarà de cara al gener vinent, i va assegurar que la decisió és del consell d’administració i, per tant, del Govern. Només va avançar que serà una línia «relativament continuista» i que, malgrat que durant l’any els preus de compra a Espanya i França van ser una mica superiors, «això forma part de la nostra gestió i del nostre risc, i els podrem assumir». L’encariment dels preus de compra va estar causat principalment per l’evolució de l’energia a Espanya, pels problemes de manca d’aigua i pel fet d’haver hagut d’abastir França durant les parades de les centrals nuclears franceses que es van produir a principis d’any.

Importació d’energia

Del total d’energia que s’ha consumit aquest any, un 18% es va produir al país, un percentatge que ha augmentat lleugerament gràcies a la posada en marxa de la central de cogeneració de Soldeu i de la minicentral hidroelèctrica d’Arcalís. La producció fotovoltaica representa el 0,4% del total de producció pròpia, la meitat del qual es va generar a la teulada de la nova central d’autobusos. Un valor petit però en creixement, segons Moles, informa l’ANA.