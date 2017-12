Pintat i els seus afins deixen el grup liberal i passaran al mixt

Actuar sense conèixer les causes és difícil i ineficient

Josep Pintat, Carine Montaner, Joan Carles Camps, Carles Naudi i Josep Majoral deixen el Grup Parlamentari Liberal. Els cinc consellers generals passaran a formar part del grup mixt, que serà l’agrupació més nombrosa del Consell General. Amb els canvis, el Grup Parlamentari Liberal només estarà format per tres consellers: Jordi Gallardo, Ferran Costa i Judith Pallarès. Segons ha explicat Pintat en una roda de premsa acompanyat dels altres quatre consellers d’Unió Laurediana i de Ciutadans Compromesos, l’origen del trencament és la votació de la llei de transferències i competències. El grup va acordar que tres dels seus membres votarien a favor per deixar passar la llei (Pintat, Gallardo i Camp) i a l’últim moment Gallardo va canviar d’opinió. També el procés d’elecció del candidat liberal a cap de Govern ha convocat a la separació.

Per Lídia Raventós



