L’arxivament de la causa de Cinca arriba al Constitucional

L’expresident de l’empresa Orfund, Joan Samarra, recorrerà al Tribunal Constitucional l’arxivament del Tribunal Superior de la causa contra Jordi Cinca que s’emmarca en el cas Orfund. Segons fonts properes al cas, els lletrats de Samarra van presentar ahir un incident de nul·litat davant la sala penal del Tribunal Superior, un pas previ necessari per poder presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional. L’actual ministre de Finances i l’empresari Manuel Terrén van ser acusats per Samarra d’apropiació indeguda i administració deslleial com a delictes origen de blanqueig de capitals, en un inici, i per haver mantingut vincles amb el tràfic d’armes, després.

Segons les fonts, l’incident de nul·litat argumenta que s’han vulnerat dos articles de la Constitució. D’una banda, els advocats justifiquen que no s’ha respectat el dret a la jurisdicció, que ha de garantir que les parts rebin una resposta fonamentada en dret i no arbitrària. Al seu entendre, la sala penal no ha justificat el perquè no s’han dut a terme les diligències que havien demanat.

D’altra banda, argumenten que s’ha vulnerat el dret al recurs, ja que al seu entendre no s’ha fet una revisió de l’aute de Corts en base al principal argument presentat per Samarra. Concretament, l’expresident de la fonedora d’or justificava que s’havien d’investigar els vincles amb el tràfic d’armes, inclosos a la causa més tard, perquè es tracta d’un presumpte delicte relacionat amb la investigació en curs.