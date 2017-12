Mor un bomber andorrà en accident d’ala delta a Lanzarote

Un bomber andorrà i veí de la Massana, identificat com Toni Gràcia Armengol i de 49 anys d’edat, va morir dilluns a Famara, dins el municipi de Lanzarote de Teguise, després de patir un accident amb l’ala delta amb què sobrevolava el nord de l’Illa. La tripulació d’un helicòpter del Govern de Canàries va ser la que va localitzar el cadàver en una zona coneguda com Las Nieves, mentre que els components de Protecció Civil de Teguise, Emergències Lanzarote i Consorci de Bombers es van encarregar de recuperar el cadàver que es trobava en una zona de difícil accés, en parada cardiorespiratòria i amb un fort cop al cap, a causa de l’impacte contra les roques. El cos de Toni Gràcia serà incinerat a la mateixa illa de Lanzarote. La víctima havia participat la setmana passada al 21è Open Internacional de Canàries d’Ala Delta celebrat a l’illa dels volcans, segons informa el diari La Provincia de Las Palmas, i era un reconegut expert en aquest tipus d’aeronaus.

A la zona de l’accident hi va haver durant el mateix matí altres persones en ala delta i parapent



El succés es va produir cap a la una de la tarda quan els companys van alertar, a la seva arribada a Famara, que no coneixien la seva localització, ja que no havia aterrat al lloc previst. Aleshores es va iniciar un dispositiu de recerca en què van participar diversos equips de Lanzarote, així com l’helicòpter del Grup d’Emergències i Salvament (GES).

Els voluntaris de Protecció Civil que van arribar a la zona no van poder fer res per reanimar al bomber.El cos es va haver de rescatar per terra a causa de que el vent de la zona no permetia fer-ho amb helicòpter.

Un lloc adequat

L’alcalde del municipi de Teguise, Oswaldo Betancort, en declaracions telefòniques a EL PERIÒDIC, va explicar que «el lloc on hi va haver l’accident és freqüentat habitualment per moltes ala delta» i que «és un indret totalment adequat per realitzar aquesta activitat». L’alcalde va lamentar la pèrdua d’aquesta «persona experta» i va informar què el cos va ser traslladat immediatament a l’Hospital d’Arrecife i des d’allà a l’Institut Anatòmic i Forense de Lanzarote.

Segons ha pogut saber aquest rotatiu, a la zona on es va produir l’accident hi havien estat volant altres ala delta i parapents fins poc abans de l’accident.

El director adjunt dels Bombers d’Andorra, Jordi Farré, va expressar la tristesa pel desenllaç tràgic d’un membre del Cos des de 2001. «Estava de vacances per participar en la competició i es va quedar uns dies més a l’illa. L’ala delta era la seva passió», va dir Farré.



Des de les xarxes socials de Bombers d’Andorra es va fer pública la consternació del conjunt del Cos sobre l’accident: «La direcció del Cos de Bombers lamenta comunicar la defunció del nostre company, Toni Gràcia Armengol, en accident d’ala delta a Lanzarote. El Cos de Bombers viu un moment de dolor i profunda tristesa després de conèixer la notícia de la mort d’en Toni i volem transmetre el nostre més sentit condol als seus germans així com a la seva família, amb qui compartim aquests moments de dolor juntament amb la resta d’efectius de bombers. Es decideix suspendre totes les formacions, pràctiques i actes programats en el dia d’avui en senyal de dol. Descansi i voli en pau», van publicar ahir els Bombers.

Els experts expliquen que els ala deltes poden volar amb vent sense risc addicional

Al contrari del que es podria pensar, el vent no és un factor necessàriament de risc per l’ala delta com sí que ho seria per als parapents, per exemple. Així ho van explicar els experts d’una escola de vol en parapent i ala delta de Catalunya que, a més, coneixen la zona on es va produir l’accident. «Hem d’imaginar l’aire com si fos un riu, que pot tenir els seus corrents i que varien, per exemple, si hi ha una pedra que fa moure l’aigua diferent», van exemplificar. En el cas de l’aire, una muntanya molt alta provoca que l’aire d’aquella zona reaccioni diferent de la resta. «A Lanzarote el vent és laminar ve de molts kilòmetres d’oceà i això, normalment, fa que no hi hagi turbulències» i, per tant, és una bona zona per volar en ala delta. Els experts van voler recordar que no existeix el concepte de «ratxa de vent forta i sobtada», el que hi ha és «vent meteorològic que sabem com es genera i amb el qual elaborem models».