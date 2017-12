SDP vol aclarir les mesures de la qualitat de l’aire

SDP no està d’acord amb la manera com es mesura la qualitat de l’aire a Andorra, ja que considera que es prenen poques mostres i algunes estacions no controlen tots els tipus de partícules i mides que recomana la Unió Europea (UE). A més, el partit considera que el model de turisme del país empitjora encara més la situació, doncs la majoria de visitants arriben al país en el seu vehicle particular i no tenen opcions adequades de transport públic ni per arribar ni per moure’s fronteres endins.



«Només l’estació mesuradora del Prat Gran mesura tots els tipus de partícules de l’aire que caldria avaluar segons la UE per determinar la qualitat de l’aire, per tant, la fotografia de la situació al país és esbiaixada i omet bona part de la Vall Central, per no parlar de les Valls del Nord i de l’Orient», va considerar el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles.



A més, el conseller general Víctor Naudi va incidir en què el model turístic perjudica encara més la qualitat atmosfèrica que provoca malalties respiratòries. «Amb l’afluència turística es col·lapsen les vies i augmenta el diòxid de nitrogen», va explicar Naudi. A més, va considerar contradictori que es vengui «un turisme de muntanya i no hi hagi preocupació per la qualitat de l’aire». «La política de transport públic ha de ser més arriscada», va concloure.