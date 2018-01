Despres segueix al Dakar després d’una nit eterna

Cyril Despres es va adjudicar la segona etapa del Dakar 2018 que l’assenyalaven com un possible candidat al títol en la categoria de cotxes. Però dos dies més tard, aquest somni es va esfumar. Al tancament de l’edició d’ahir, només se sabia que el pilot d’Arinsal havia tingut un accident en topa amb una pedra enorme que va deixar fet miques el seu Peugeot. Havia d’esperar l’assistència... I ho va fer unes quantes hores. Però finalment li van arreglar el cotxe i ahir va prendre la sortida com un més –malgrat que diversos mitjans asseguraven que s’havia retirat–, tot i que va perdre gairebé 16 hores respecte el guanyador de l’etapa, el seu company d’equip Sebástien Loeb. Això vol dir, evidentment, que el pentacampió en motos perd tota opció d’estrenar en el 2018 el caseller de títols en cotxe.

«Vam haver d’esperar més de quatre hores al camió d’assistència, però vam arribar a la una de la matinada al bivac», explica Despres. Allà mateix va sortir tota l’artilleria del Team Peugeot per arreglar el cotxe i que pogués continuar en carrera l’endemà [és a dir, ahir], tot i que el tret de sortida estava programat per a les 4.30 hores. «Va ser una gesta notable. Un esforç nocturn per recuperar de nou el cotxe. La missió es va aconseguir amb èxit», va apuntar.

Què va passar? Ni ell ho sap: «Realment no estic segur d’exactament el que va passar. Ens vam apropar amb suavitat, vam frenar i hi havia una roca que, d’alguna manera, va arrencar la part posterior dreta del cotxe, amb molts danys». Sense fer més sang, Despres va avançar: «Em podré dedicar a lluitar per guanyar etapes i a ajudar els companys».

Novè a la sisena etapa

Justament ahir, va ser el seu company Sebástien Loeb el que va haver de patir una situació similar. Va caure en un forat enorme enmig de les dunes i allà va quedar ben atrapat: «Vam intentar ajudar-lo, però allò semblava un dipòsit de cotxes», va explicar Despres sobre l’intent de treure el seu compatriota d’aquella situació.

Amb tot, Peugeot són tres i l’altre, Stéphane Peterhansel, es va adjudicar l’etapa per assaltar el lideratge i de retruc obrir una escletxa considerable: més de 31 minuts d’avantatge sobre el segon, Carlos Sainz. Després, de la seva banda, va poder refermar amb una novena posició la bona tasca durant la nit anterior dels mecànics. El d’Arinsal és el 41è classificat a 41 hores del lideratge.

En motos, Cristian Espanya no va avançar ni el van avançar: 42a posició a l’etapa i puja a la 41a en la general que domina el francès Van Beveren amb el permís de San Sunderland, retirat. Una altra víctima del Dakar.