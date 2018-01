Creix la participació d’equips a la cinquena Lego League

La cinquena edició de la Micro First Lego League a Andorra tindrà lloc el proper 24 de gener i batrà el rècord de participació amb la incorporació de dues escoles més fins a arribar als cinc centres educatius que sumaran, entre tots, deu equips d’entre tres i deu persones cada un. Els joves hauran de construir i programar un robot que ha d’afrontar un repte de sostenibilitat referent a la relació entre l’ésser humà i l’aigua. Des d’Andorra Telecom, organitzadora al Principat, van explicar: «Els grups portaran els robots pràcticament muntats i aquell dia hauran de fer els retocs segons la missió que hagin de complir». Per primera vegada, el taller de la competició seran els cinemes de l’illa Carlemany.

Ambaixador extraoficial

L’acte no comptarà amb la presència del jove andorrà que es va construir una pròtesi amb peces Lego i que ha aparegut a mitjans de tot el món. David Aguilar sobrepassa l’edat de participació però, en qualsevol cas, «no m’agrada competir per fer Legos», explica. Tot i l’èxit, Lego no l’ha tornat a contactar.