Verdú es llueix amb un 5è lloc al descens de Saalbach

Joan Verdú es va quedar ben a prop d’aconseguir un resultat històric. El corredor de la FAE afrontava ahir una cursa combinada de la Copa d’Europa a l’estació austríaca de Saalbach i va fer una primera mànega impecable de descens fins el punt que va aconseguir el cinquè millor registre, a tan sols 48 centèsimes del vencedor i a 18 del podi. Malauradament, en la segona mànega, l’eslàlom, va sortir del traçat.

Així doncs, Verdú no va poder puntuar per a la Copa d’Europa, però el descens li compta com una cursa FIS que li han proporcionat 18,11 punts que milloren considerablement el 22,63 que té actualment en aquesta disciplina.

Marc Oliveras va acabar el 34è en el descens i va arrodonir la seva actuació amb una 24a posició que li donen 7 punts de Copa d’Europa, mentre que Mati Vargas va acabar el 44è. «Una llàstima la sortida de Joan a l’eslàlom perquè podia haver anat a pel podi, però li falta confiança i quilòmetres en aquesta disciplina», va admetre el tècnic Max Tissot.

També hi havia competició a Auron, amb dos descensos FIS. Kevin Courrieu va repetir posició, amb dues dotzenes posicions. En el primer descens, va finalitzar a 1.54 del guanyador, Emilien Delor (França) amb 56.45, mentre que en el segon va fer un crono de 57.40, a 1.77 del primer, de nou Delor amb 55.63. Per la seva part, Robert Solsona va acabar 22è i 17è a 2.07 i 2.42, respectivament.

Per últim, ahir va haver-hi un nou entrenament de descens de la Copa del Món de Bad Kleikirchheim (Àustria), amb Carmina Pallàs en la sortida, qui busca sumar rodatge i experiència a l’alt nivell en aquesta disciplina. L’andorrana va fer el 50è millor registre, a menys de dos segons de la primera. Avui afronta un segon entrenament i demà disputarà el supergegant. H