Gili pregunta pels assessoraments del pla de pensions dels funcionaris

La consellera general del PS, Rosa Gili, vol que el Govern expliqui els motius de tres adjudicacions de treballs d’assessorament vinculats al pla de pensions dels funcionaris i que entre tots sumen una despesa de gairebé 316.000 euros. Per aquest motiu, segons es va explicar a través d’un comunicat, ha presentat una demanda d’informació i una bateria de preguntes escrites que busquen que l’Executiu aclareixi en què consisteixen les tasques contractades així com les motivacions. Al mateix temps vol saber si consideren vàlids els assessoraments que, al seu dia, el gabinet demòcrata va contractar per elaborar la llei que creava el sistema de jubilacions que com recorden els socialdemòcrates va ser «molt criticat pels treballadors públics».



La consellera general del PS també pregunta «quines qüestions no poden ser tractades directament pels serveis jurídics del Govern i pel Ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions». Per últim, també vol saber si «té el Govern l’objectiu de modificar les condicions de les pensions de la Funció Pública».