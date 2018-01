Mor un motorista andorrà en un accident a Bassella

Un motorista andorrà de 64 anys va perdre la vida ahir al matí en un accident a la C-14, al terme municipal de Bassella. Tal com es va informar des del Servei Català de Trànsit els Mossos d’Esquadra van rebrís l’avís del sinistre a les 12.06 hores del migdia. El fatídic accident va tenir lloc al punt quilomètric 128,1, al municipi de Basella (Alt Urgell). Per causes que encara s’estan investigant l’home que portava la moto, J.C.R, va sortir de la via i va patir ferides greus. Això va fer que fins al lloc dels fets s’hi desplacés un helicòpter medicalitzat que va traslladar el motorista a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on malgrat la intervenció dels metges no va poder recuperar-se i va morir unes hores després.



Arran de la incidència fins al punt de l’accident s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per poder atendre el ferit.



Malgrat que en el sinistre només s’hi va veure implicada la motocicleta que conduïa la víctima, com a conseqüència de l’accident la circulació en aquell tram de la C-14 va haver d’estar tallada durant almenys una hora, mentre es feien les tasques de rescat i neteja de la calçada per evitar incidències d’altres vehicles. Posteriorment es va restablir la circulació amb normalitat.