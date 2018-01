S’ha acabat estudiar sota el subsòl

Les obres ascendiran a un cost de 3,5 milions d’euros, començaran a l’estiu i tindran una durada de 18 mesos. Segons informa l’ANA, la nova edificació continuarà construint-se durant el curs escolar, i tant aquest estiu com el vinent es duran a terme els treballs que no es puguin compaginar amb el període de classes.

L’escola de segona ensenyança de Santa Coloma guanyarà 2.500 metres quadrats amb 18 noves aules i un pati cobert de 800 metres quadrats, de manera que s’incrementarà la capacitat màxima del centre fins a 1.200 alumnes. Amb aquesta remodelació, els estudiants que fa sis anys que estan situats al centre de Ciutat de Valls podran traslladar-se a l’escola i deixar d’utilitzar les aules del subsòl, que no tenen llum natural.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació