Esteve finalitza 47è al segon gegant de Kirchberg

Segon gegant de la Copa d’Europa de l’estació austríaca de Kirchberg. Àxel Esteve va ser el més destacat dels corredors nacionals, classificant-se a la 47a posició.

L’andorrà va passar a la segona mànega per finalitzar amb un crono total de 2.40,50 minuts. Per la seva part, Joan Verdú no va poder concloure la primera part de la cursa al caure a la part baixa del recorregut, després d’enganxar-se una mà en una de les portes. El guanyador va ser l’italià Alex Hofer amb 2.31,43. El van seguir els austríacs Stefan Brennsteiner (2.31,55) i Dominik Raschner (2.31,59).

A Zauchensee (Àustria), es van celebrar els primers entrenaments de descens de la Copa d’Europa que alberga l’estació aquesta setmana. Cande Moreno va finalitzar a la 19a plaça amb un registre d’1.09,06. La més ràpida de la jornada va ser la sueca Lisa Hoernblad (1.07,44). A l’escandinava la van seguir les austríaques Nina Ortlieb (1.07,47) i Elisabeth Reisinger (1.07,53). Avui es disputa un supergegant, demà serà el torn d’un altre entrenament de descens, mentre que dijous i divendres es disputen dues curses d’aquesta disciplina.

Camí per ser als Jocs

Lluís Marín té tres cites de la Copa del Món de boardercross per davant per tractar de classificar-se pels Jocs Olímpics de PyeongChang.

La primera parada la té a Erzurum (Turquia). Dijous es realitza la jronada d’entrenaments, divendres les classificatòries i dissabte les finals. Després d’aquesta prova es desplaça a Bansko (Bulgària) per competir el 26 i 27 d’aquest mes. L’última cita abans dels Jocs és a Feldberg (Alemanya), del 2 al 4 de febrer, amb dues curses. H