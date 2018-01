Una jornada llarga i monotemàtica

La segona jornada del macrojudici que es va celebrar ahir va ser menys intensa que la primera, tot i que gairebé igual de llarga i feixuga. En la sessió d’ahir a l’edifici de Prada Casadet, els advocats defensors dels 25 processats pel cas BPA es van voler centrar en el debat d’una única qüestió prèvia: el dret a una defensa justa. En total, van ser gairebé sis hores de discussió al voltant de si els lletrats van tenir prou temps o no per preparar-se els judicis. Els múltiples arguments que els advocats de la defensa van utilitzar per intentar demostrar davant el tribunal, presidit pel batlle Josep Maria Pijuan, que havia estat impossible l’estudi del cas i la planificació de l’estratègia a seguir amb els seus representats, va monopolitzar la vista oral.

La sessió monotemàtica que es va viure a la sala, llogada expressament per a l’ocasió, va contrastar amb la diversitat de qüestions prèvies que es van posar sobre la taula dilluns. Concretament, la part defensora va plantejar fins a set reivindicacions al fiscal general, Alfons Alberca, i a la resta de lletrats a la banda de l’acusació. D’entre aquests, es va lamentar que el presumpte testaferro de la màfia xinesa de Gao Ping, Rafael Pallardó, no sigui un dels processats al judici. També es va criticar que un mateix delicte sigui objecte d’estudi en causes separades i que, segons la defensa, s’estigui perseguint més una entitat bancària que un fet delictiu en específic.

L’extensió del discurs de Silvestre provoca una petita picabaralla amb el batlle Pijuan

Calendari

L’argumentació i avaluació de la desena de qüestions prèvies previstes, doncs, va per llarg i, segons va avançar Pijuan ahir, es podria resoldre o bé a finals d’aquesta setmana o ja de cara a la setmana vinent. De fet, el batlle va intentar encabir al segon judici la qüestió prèvia relacionada amb el fet que el Govern estigui prenent part del procés judicial com a acusació, però la falta de temps ho va complicar. En part, el que va fer ajornar-ho van ser les eternes exposicions d’alguns dels lletrats defensors. En especial, la de Josep Antoni Silvestre, que va allargar la seva intervenció amb temes que no va avisar per escrit que tocaria. Després que Silvestre comentés que la nit anterior havia estat despert treballant el cas fins a les 02.00, el batlle va etzibar-li que ell no es podia «fer càrrec» dels seus «horaris nocturns». Pijuan va utilitzar la subtil ironia per demanar-li al lletrat que la propera vegada enviï un escrit amb els punts previstos del seu discurs. L’advocat va acceptar i es va disculpar, tot i que seguint amb el to sarcàstic.

A les 13.30h, abans de la breu pausa que va proposar Pijuan, es va decidir aplaçar la discussió del punt a la jornada d’avui, que torna a començar, igual que ahir, a les 09.30h. Durant la vista oral de dijous, es preveu que serà el moment de tractar si queda prou clara o no la responsabilitat civil que es reclama als processats.

A l’espera de Joan Pau Miquel

Un cop s’acabi el període dedicat a les qüestions prèvies, es citaran a declarar els encausats. L’expectació mediàtica podria ser major a partir de llavors, quan es personi l’ex-conseller delegat del BPA, Joan Pau Miquel, un dels processats que podria sortir més malparat. A l’antic directiu de l’entitat bancària li demanen fins a vuit anys de presó i 100 milions d’euros de sanció. Tot i que TV3 no va cobrir la jornada d’ahir, hi van tornar a ser presents els periodistes de l’ACN i Crònica Global, i els bancs es van omplir més que el primer dia, sobretot amb advocats i amb algun estudiant de Dret.