Martí assegura que firmarà la llei de reforma de la Funció Pública

El cap de Govern, Toni Martí, va insistir ahir que la reforma de la llei de la Funció Pública és «prioritària» i que per tant, malgrat les crítiques dels sindicats i la proposta de convocar una vaga general indefinida, la tiraran endavant. «Encara que hi hagi rebuig, firmarem la llei perquè vagi a tràmit parlamentari», va assegurar en declaracions a la premsa durant la celebració de l’escudellada d’Escaldes-Engordany. De fet, va deixar clar que «hi ha una obligació del Govern de tirar endavant aquesta llei. Qui ha dit per activa i per passiva que el Govern no faria cap decisió perquè estem a les portes d’unes eleccions s’equivoca. Però és veritat que hem de ser el màxim de pedagògics».



Així doncs, va exposar que «els sindicats poden fer el què entenguin que han de fer, però la reforma és molt equilibrada». Amb tot, va reconèixer que «si el Govern no s’ha explicat prou, té l’obligació d’explicar-se millor». Martí va recordar que no és la primera vegada que hi hauria una mobilització per una qüestió d’aquest àmbit, ja que «també hi van haver manifestacions pel complement de jubilació i s’ha de respectar. Estem en un Estat on el dret a queixar-se i a manifestar-se està contemplat».

Trobada amb el PS

Mentre des de l’Executiu se segueix defensant el text, els sindicats, tal com havien anunciat, han iniciat una roda de contactes amb l’oposició. Ahir van fer la primera trobada amb representants del comitè executiu i consellers generals del PS. Segons es va explicar des de la formació l’objectiu de la trobada va ser escoltar la postura dels representants dels treballadors de l’administració en relació a la reforma de la llei de la Funció Pública de cara al treball parlamentari de presentació d’esmenes entre les quals ja van confirmar que n’hi haurà una a la totalitat.



Abans de la trobada, el president del PS, Pere López, ja havia assegurat en declaracions a EL PERIÒDIC que «denunciem que aquest Govern no té capacitat o voluntat de diàleg i interlocució amb la classe treballadora, tant amb funcionaris públics com amb treballadors del sector privat». En aquest sentit va recordar que la reforma del codi de relacions laborals, que actualment està a tràmit parlamentari, «no ha tingut en compte per a res la veu dels sindicats» i considera que «és una llei molt promoguda per una part de l’empresariat que a més entenemque és un model que ha fracassat en molts altres països i que porta la precarització del treball».



López va recordar que durant el Govern del PS es van dur a terme nombroses reunions amb els sindicats i finamlent es va poder arribar a un document «amb 33 acords que eren la base per tirar endavant la reforma». La convocatòria d’unes noves eleccions, però, va fer que la tasca que s’havia fet quedés oblidada. «Aquests anys han estat absolutament perduts perquè no s’ha aprofitat aquella feina i no s’ha fet absolutament res».



És per aquest motiu que han volgut obrir una via de diàleg amb els sindicats, remarcant que «les accions que puguin fer no ens correspon a nosaltres valorar-les». Amb tot, considera que s’haurà de ser «molt enèrgics i pedagogs» durant aquest any perquè «altrament serà un any catastròfic per a tots els treballadors, tant públics com privats» i va assenyalar que «aquí no hi ha un enfrontament entre uns i altres com alguns ens volen vendre».

Retallades de drets

Durant la trobada amb els sindicats es va valorar l’afectació que poden tenir les noves lleis laborals i tal com es va informar en el comunicat, es va coincidir amb els sindicats que totes elles poden suposar importants retallades de drets i de condicions laborals de bona part dels treballadors del país.



El darrer punt tractat durant la reunió va ser la preocupació pel fet que des de DA s’hagi optat per fer desaparèixer la figura de funcionari de boan part de l’administració, quedant vigent únicament en certs departaments i cossos especials.



D’altra banda, ahir al vespre la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, va exposar davant la militància de DA els principals eixos i novetats de la nova llei de la Funció Pública. La trobada també va servir perquè es puguessin aclarir dubtes sobre el text.