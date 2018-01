El SAAS crea una comissió per donar solució a les mancances d’Urgències

La direcció de l’hospital ha decidit crear una comissió de treball per donar solució a la manca de personal que viu actualment el Servei d’Urgències. La mesura es va prendre ahir durant una reunió entre els caps de l’hospital, el Govern i els professionals del servei en resposta a la carta que van trametre dilluns passat un grup de metges denunciant la situació de precarietat de les seves condicions laborals.

Segons va informar l’hospital, dit equip estarà format per «totes les parts implicades» en el servei. Tot i això, segons fonts properes al centre, la comissió no comptarà amb el doctor Josep Gómez Jiménez (actual cap d’Urgències i responsable del SUM). Al parer d’alguns treballadors, la direcció ha decidit apartar expresament Gómez degut a les denúncies i crítiques que ha rebut per part de metges interns, que l’han acusat d’actuar amb «passivitat absoluta» i «despotisme» al permetre, per exemple, que dones embarassades de set i vuit mesos fessin torns de nit.

Tot i això, també hi ha una part del col·lectiu que no veu tant clar que s’hagi volgut prescindir de Gómez per motius de clima laboral. De fet, destaquen que la comissió estarà formada per metges generals i que més endavant, quan s’hagin decidit les mesures que cal prendre, s’hauran de consultar les propostes acordades amb Gómez i altres membres de la direcció per aprovar-les i decidir si és adient implementar-les o no.

No hi ha mesures immediates

La reunió d’ahir va servir per formar la comissió de treball i per posar ja sobre la taula algunes propostes de millora. Segons fonts properes a dita trobada, no es va arribar a aprofundir cap mesura immediata i les poques decisions que van transcendir van ser: seguir potenciant la recerca de personal i fer difusió a les escoles dels països veïns per atreure a més professionals.

En relació, treballadors de l’hospital han assegurat que la voluntat d’ampliar la plantilla ja es va començar a fer palesa abans que es trametés la carta, ja que de cara al febrer, el centre incorporarà dos metges nous, i al març, en tindrà cinc més. De manera que –en qüestió de mesos– la plantilla es veurà incrementada en set professionals. Els nous treballadors s’han contractar per cobrir àrees generals de l’hospital, tot i que no es descarta que en un futur es puguin adherir al Servei d’Urgències.

Infermeria espera a reunir-se

D’altra banda, des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra, la seva presidenta, Mònica Duran, va destacar ahir que estan a l’espera de tenir una reunió amb la direcció del SAAS (que en principi s’ha de celebrar avui) per posicionar-se i veure si les solucions adoptades són les adients o no. De totes maneres, el col·lectiu espera que es prenguin mesures en breu i que garanteixin «la màxima qualitat d’atenció possible».

Cinca admet que l’hospital no ha fet el «suficient»

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va admetre ahir que la direcció de l’hospital era conscient del malestar que hi havia al Servei d’Urgències i que les mesures que s’han anat prenent per intentar solucionar la situació «no han estat suficients» i «no han tingut el resultat esperat». En aquest sentit, Cinva va afegir que potser s’hauria d’haver incidit més en aquesta problemàtica, sobretot tenint en consideració que durant la temporada d’hivern, «sempre es posen més de relleu les mancances» de personal i atenció del servei.

En aquest sentit, el ministre va destacar que Urgències és el departament que més nota l’arribada d’esquiadors i turistes durant els mesos de neu i fred i que històricament «és un moment de molta feina i tensió». Tot i això, Cinca va voler donar un missatge «de tranquil·litat» i va remarcar que des del Govern i el SAAS es «posaran tots els mitjans perquè el departament d’Urgències pugui absorbir la feina que tingui en cada moment».

Cinca va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Els consellers volen informació

En vista de la manca de personal que s’ha denunciat per part dels metges d’Urgències, els consellers generals del PS i la consellera independent, Sílvia Bonet, van entrar ahir diverses preguntes a Sindicatura demanant més informació sobre la situació del servei i demanant que s’aclareixi si les denúncies que fa el col·lectiu en relació a les seves condicions laborals són certes o no.

En concret, la consellera del PS, Rosa Gili, vol saber «quin és el nombre actual de treballadors del servei» i «quins efectius serien necessaris» per cobrir-lo «amb plenes garanties». També demana que se l’informi de l’evolució d’aquestes dues dades (empleats i recursos necessaris) els darrers cinc anys. Pel que fa a Bonet, reclama conèixer la planificació, organització i gestió dels recursos humans i materials de tots els departaments adscrits al Servei d’Urgències, com el SUM, el transport sanitari terrestre i l’helicòpter per poder analitzar la càrrega de treball del servei.