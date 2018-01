La Fada, una dècada de música

Toni Fernández encara recorda amb il·lusió quan un grup d’amics el va ajudar per donar el retoc final a La Fada Ignorant, un popular bar d’Andorra la Vella que llueix per apostar per la música en directe. L’objectiu era un: obrir el local el dia del seu aniversari, explica Fernández. D’això han passat deu anys i per l’escenari de l’establiment, popularment conegut com La Fada, han desfilat artistes de la talla com Izal, Dani Flaco, el Niño de la Hipoteca, Glaucs, el Sobrino del Diablo o Rozalén, que el pròxim abril tocarà a l’Auditori Nacional.



«La Fada sempre ha intentat ser una plataforma per a artistes que comencen», va ressaltar Fernández.

A l’entrada una verge et dona la benvinguda i quan un creua la porta, el Dean, el gos de Fernández, sempre ve corrents a saludar. Un espai decorat amb estil, amb una llum tènue, espelmes a la taula que propicien un ambient càlid i íntim perquè l’espectador pugui viatjar amb les propostes musicals que hi ha sobre l’escenari.

Iniciatives musicals molt heterogènies que poden anar des de la música d’autor de Robert Poch al funck, soul i jazz de Damià Olivella o un concert en acústic de Jaime Anglada i de Carolina Cerezuela, una presentadora i actriu espanyola que s’ha endinsat en el món de la cançó.

La Fada s’ha posicionat com el lloc de referència de música en directe d’Andorra i està en un cercle de la península Ibèrica on els artistes inclouen a la seva gira el local andorrà. «Potser van a Màlaga, Barcelona i inclouen la Fada en la seva gira», va matissar Fernàndez. Per això, el propietari del local ressalta que ell no va a buscar els artistes, sinó que rep les propostes dels músics, les escolta i decideix quins tocaran en l’establiment. «M’han d’arribar al cor», matisa Fernández.

Però més enllà de la música, la Fada també és un lloc per a la promoció artística. Per això, sovint hi ha exposicions de quadres o es fan presentacions de llibres. Recentment, per exemple, l’escriptor David Arrabal va donar a conèixer en aquest bar el seu primer poemari La Noche Roja.

També s’han realitzat obres de teatre com Princesa, escrita per Agustín Gutiérrez. Aquesta està basada en la novel·la biogràfica Mauro Janelli, que relata les vivències de la transsexual brasilera Fernanda Farias, que va emigrar a Europa.

I és que encara que l’aposta principal de Fernàndez ha estat la música, també vol que la Fada sigui un lloc de comunió d’artistes i de promoció de la cultura. Una idea que també es reflexa en el nom del local, que és el mateix que una pel·lícula italiana del 2001 dirigida per Ferzan Özpetek. «Em va captivar l’essència», ressalta Fernández. En aquest film, els protagonistes viuen en un mateix edifici, els veïns tenen les portes de casa oberta i van d’un habitatge a l’altre. «Són gent diversa que s’entén bé. Aquest és l’esperit que volia per a la Fada, un lloc de trobada d’artistes», va emfatitzar.

Bruno Sotos, pels deu anys

Per celebrar els deu anys, Fernández ha preparat un concert molt especial, que tindrà lloc avui a la Fada. Es tracta de Bruno Sotos, que va emocionar al jurat i el públic de Got Talent, amb la cançó Hoy Duele que dedica al seu pare mort de càncer. Una peça que inclús va fer saltar les llàgrimes del publicista Risto Mejide. El cantant, de Palma de Mallorca, té previst pujar-se sobre l’escenari avui a les 22.00 hores.



Aquesta no és l’única sorpresa que Fernández preveu oferir al seu públic durant la dècada de la Fada. Està estudiant poder fer concerts a dos veus amb artistes que hagin passat pel popular bar, situat en el número 1 del carrer Fiter Rossell d’Andorra la Vella.

Ara arribada la dècada, Fernández vol reinventar i donar un nou impuls al bar. El propietari del local reconeix que mentre els primers anys el negoci va anar molt bé, ara aquests darrers han estat més fluixos. «Tenia una clientela que ha marxat del país i ara es tracta de renovar el públic», argumenta Fernández.



Després del concert de Bruno Sotos, preveu tancar el local durant unes tres setmanes. Quan torni a obrir les portes, inclourà una proposta també gastronòmica. «Oferirem menjar, coses per picar com embotits o pizzes», diu Fernández. La gent podrà sopar o fer un piscolabis, mentre gaudeix d’una copa i bona música. A més, la idea és que els productes siguin del Principat.

Una tendència que també es vol reflectir en l’àmbit musical. Així doncs, també es perseguirà promocionar joves talents andorrans. «Vol ser una plataforma per a artistes del país, que n’hi ha de molt bons», assegura Fernández.

Una altra proposta serà fer festes temàtiques i de les diverses cultures que hi ha al Principat com poden ser la portuguesa, la filipina o l’argentina.

A més, segons Fernández, en la darrera època la Fada s’ha centrat més en la música en directe, però vol recuperar que sigui un lloc de promoció de la cultura amb exposicions, obres de teatre i presentacions de llibres. Així doncs, el propietari persegueix donar-li una nova cara i imatge, però sense perdre la seva essència i esperit: que sigui un lloc de trobada i d’unió de diverses arts. «Una societat sense cultura, no va enlloc», va sentenciar.