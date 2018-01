Temor d’un encariment de les obres de Meritxell per la licitació

El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir, només amb el suport de la majoria, la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar les obres de la primera fase de la reforma de l’avinguda Meritxell. Els treballs afectaran el tram comprès entre el carrer la Unió i el carrer de les Canals (un quilòmetre lineal i 20.000 metres quadrats) i la licitació utilitzarà un sistema «no habitual», tal com va admetre la cònsol major, Conxita Marsol, ja que s’ha dividit en quatre lots que hauran de fer empreses que no podran ser les mateixes. La proposta no va convèncer a la minoria i tant els representants del PS com de Liberals+Cd’i hi van votar en contra. No els agrada el sistema de licitació ja que temen que pugui encarir el cost de l’obra i també posen en dubte que l’execució es pugui fer tant sols en quatre mesos.

Critíques

Qui va exposar les crítiques més contundents va ser el conseller liberal, Víctor Pintos que creu que el model de licitació «convida a totes les empreses a posar-se d’acord per alterar el preu de les obres». I encara més, va arribar a afirmar que sistema de licitació «pot tenir condicionants de corruptela» i va demanar que s’eviti “gestionar malament els diners de la parròquia». L’afirmació va molestar d’allò més a la cònsol que va replicar assegurant que «el què em preocupa és com prejutja el sector de la construcció i crec que s’equivoca. Nosaltres hi confiem», qualificant de «greu» el fet d’arribar a parlar de «corrupteles». Marsol, a més, va defensar que la proposta d’aquest tipus de licitació «afavorirà la concurrència».



La consellera socialdemòcrata, Lídia Samarra, va explicar que des del seu punt de vista la inversió destinada a l’avinguda és massa elevada i a més va apuntar que si una mateixa empresa no pot optar a més d’un lot «això pot encarir molt l’obra. Cada tram no es donarà a l’oferta més baixa si aquesta és d’una empresa que ja en tingui un altre adjudicat», va comentar. Per tant, va apuntar que el preu final que es pagui pot ser més elevat del previst.



L’alta punt que va servir als representants de les minories per justificar el seu «no» al projecte va ser el termini d’execució. De fet, Víctor Pintos ho va qualificar directament «d’utòpic». Des de la majoria comunal es va remarcar la complexitat del projecte i es va admetre que serà «tot un repte» aconseguir complir els terminis i que les empreses treballin de manera coordinada. Tot i així es va assegurar que la limitació en el temps s’ha volgut fer, també, per minimitzar l’afectació tant als veïns com als comerciants i, de fet, Marsol va deixar clar que «l’avinguda no es pot permetre estar un any en obres». Alhora va advertir que s’han previst “sancions severes”, que aniran dels 7.000 als 14.000 euros, en cas de produir-se retards.

Execució

Les obres, que es realitzaran al mateix temps en tots els trams, tenen un termini d’execució de quatre mesos: del 3 d’abril al 3 d’agost (es permetrà que les empreses treballin tots els dies de les 8:00 a les 22:00 hores). La corporació ha previst un pressupost de 9 milions d’euros per cobrir la globalitat de la reforma, però per aquesta primera fase s’hi destinaran 7,5 milions. També es va destacar que el projecte ha rebut la distinció d’Andorra Regenera(contempla aspectes de sostenibilitat, per exemple). Això els permet optar a un préstec que atorga una entitat bancària, que seria de 5 milions d’euros (el què es pagaria aquest any de les obres) a un interès de l’1,45% i a retornar en deu anys.

Alteracions

Durant els mesos d’obres hi haurà alteracions del trànsit. A la part baixa es restringirà totalment la circulació i només es garantirà el pas per a veïns, vianants i guals. A la part alta tampoc s’hi podrà circular, i els vehicles que vagin pel carrer Doctor Mitjavila es desviaran cap a Prat de la Creu. Entre el carrer Doctor Molines i el carrer de les Canals s’establirà un sentit únic de sud a nord per donar servei al pàrguing de Pyrenées, a un parell d’hotels i al pàrquing del Trillà». El transport escolar fins al Sant Ermengol es desviarà pel carrer Sant Andreu i en tots els casos es garantirà el pas dels vehicles d’emergència i s’adequaran circuits per a la recollida de residus.