Saetde, únic candidat a Arcalís

Falten tres dies perquè s’acabi el termini per entregar la candidatura per a la gestió de Vallnord-Arcalís i només Saetde es manté al plec de bases. Hi havia tres grups més interessats en presentar-se a concurs, però era una cortina de fum, ja que s’han retirat. Difícilment, l’empresa que encapçala Joan Viladomat trobarà un rival que vulgui explotar l’estació extraordinària, així que tot apunta a que ja hi ha el candidat que buscava Secnoa o, si fa no fa, el Comú d’Ordino. Ara només cal que s’entenguin.

Els números d’Arcalís estan donant la raó a Viladomat. L’estació ha hagut de tancar tres dies durant les dates de Nadal, però les nevades abundants i la qualitat de la neu han fet que el balanç del cònsol major, Àngel Mortés, fos positiu: «De fet, a totes les estacions del país s’ha incrementat el número de clients», va apuntar, tot i assegurar que a aquestes altures de temporada d’hivern, «anem per sobre del pressupost, a un millor ritme que al 2017».

De fet, l’acondicionament dels accessos en què està treballant el Govern acabaran a finals del 2019 i en com a màxim un mes començaran les obres d’eixamplament del tram que va de la Cortinada a El Serrat. El futur de l’estació, amb tots aquests ingredients, pinta a prometedor, almenys a nivell econòmic.

Menys optimisme hi ha al comú sobre espais com l’Auditori Nacional i des d’ara Ordino Studios. Per a aquest últim, Mortés va anunciar ahir que la intenció és també la de treure a concurs aquest espai. «Hi ha gent interessada i esperem que es materialitzi, tot i que també pensàvem que sortiria al 2017», va recordar.

Queixa amb la boca petita

L’oposició, Sandra Tudó i Eva Choy, van demanar els pressupostos per a l’empresa que el comú ha subcontractat aquest any per a la treta de neu. «Hi ha veïns que s’han queixat», sostenen. Mortés, però, va respondre: «Hi ha un protocol que complim, però no podem estar a tot arreu ni tampoc triplicar el personal; sempre hi haurà algú que ex queixi». H