Carles i Víctor Naudi, titulars de les delegacions internacionals

El Consell General va celebrar ahir una sessió extraordinària per escollir els nous membres de les delegacions internacionals adscrites al Grup Mixt. A partir d’ara, el conseller d’SDP, Víctor Naudi, passarà a ser el membre titular de la delegació andorrana davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Naudi agafarà el càrrec en substitució de la consellera liberal Judith Pallarès, que ara passarà a ser membre suplent de la delegació.

Els canvis es van aprovar per votació i els únics que no van donar el seu suport van ser els tres consellers del PS, que es van abstenir «per coherència i conseqüència amb el que ha passant els últims dies».

La sessió parlamentària també va servir per nomenar el conseller d’UL+CC, Carles Naudi d’Areny Plandolit com a membre titular de la delegació andorrana davant de l’OSCE i López com a membre substitut d’aquesta.

Segons informa l’ANA, el conseller del PS, Pere López, va lamentar que el seu partit, que representa una quarta part dels electors i, al seu entendre, és l’espectre més socialdemòcrata i d’esquerres del país, no hagi estat mai –en tota aquesta legislatura– al Consell d’Europa, «un del més importants a nivell internacional».

Recurs presentat pel ps

En acabar la sessió, alguns consellers van voler donar la seva opinió sobre el recurs que el PS té previst presentar en breus a la Batllia. Al respecte, Carles Naudi va remarcar que el partit socialdemòcrata té la intenció de «mediatitzar un procés normal portant-lo al circ mediàtic». Tanmateix, Víctor Naudi va destacar que no comparteix la decisió del PS «perquè els motius esgrimits no són vàlids, ja que amb la decisió que volien prendre, sí que es vulnerava a la minoria». Finalment, el conseller de DA, Carles Jordana, va considerar «molt trist» judicialitzar decisions del síndic perquè aleshores «ja no s’està respectant res».