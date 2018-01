Doble podi d’Oliveras a Passo de San Pellegrino

Dia exitós per a Marc Oliveras a l’estació italiana de Passo de San Pellegrino, on va pujar en dues ocasions al segon calaix del podi.

Va ser en els descensos de categoria Citadines World Cup que s’hi van desenvolupar. Avui es disputaran a la mateixa ubicació dos supergegants. D’altra banda, Àxel Esteve va ser l’únic corredor andorrà que va concloure el primer gegant FIS a Folgaria (Itàlia). Va acabar a la 30a posició amb un temps de 2.02,23 minuts. Joan Verdú i Àxel Esteve quedaven eliminats a la primera mànega. El guanyador va ser l’italià Hannes Zingerle (1.57,46), seguit pel búlgar Albert Popov (1.58,12) i el també italià Thomas Fanara (1.58,20). Avui es disputa un segon gegant FIS a la mateixa estació.

Pallàs, 44a als entrenaments

Segona jornada d’entrenaments de descens de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia). Carmina Pallàs va finalitzar 44a amb 1.42,13. La més ràpida del dia va ser l’estatunidenca Lindsey Vonn (1.36,87). A continuació es classificava l’esquiadora de Liechtenstein Tina Weirather (1.37,83) i la també nord-americana Jacqueline Wiles (1.38,12). Avui es realitza el primer descens de la Copa del Món.

A Monte Pora (Itàlia) es portava a terme un eslàlom FIS, on la més destacada entre les nacionals va ser Clàudia Mijares, que ocupava la 40a plaça amb un registre d’1.27,74. Xènia Rodríguez i Laura Arnabat no van completar la primera mànega. La vencedora va ser la italiana Martina Perruchon amb 1.20,36. Segona era la francesa Ninon Esposito (1.20,67) i tercera la italiana Michaela Azzola (1.20,88). Avui es disputa un eslàlom FIS.

Qui va quedar-se sense poder competir va ser Cande Moreno a la Copa d’Europa de Zauchensee (Àustria). El vent va ser el causant, que provoca la suspensió de totes les curses de velocitat que estaven programades. Ahir ja no va poder-se realitzar el descens i el d’avui també queda suspès per les previsions meteorològiques existents.

Entrenaments suspesos a Erzurum a causa del fort vent

La Copa del Món de boardercross afronta la primera prova de l’any a Erzurum (Turquia). Només queden tres cites abans dels Jocs Olímpics d’hivern de PyeongChang (Corea del Sud). Per aquest motiu cada cursa serà important per tots aquells riders que no es volen perdre l’oportunitat de participar-hi. Entre aquests està Lluís Marín. Ahir s’havien de realitzar els entrenaments a Erzurum, però el fort vent va portar als organitzadors a cancel·lar-los. Avui s’han de disputar les classificatòries si la meteorologia ho permet, mentre que demà serà el torn de les finals. Després de la cita turca el calendari de la Copa del Món es completarà a Bansko (Bulgària) el 26 i 27 de gener, i a continuació a Feldberg (Alemanya) de l’1 a 4 de febrer. A l’estació teutona es disputaran dues curses.