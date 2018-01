Solana demana ambició per ser als play-off al final de la fase regular

L’exhibició del BC MoraBanc Andorra davant l’FC Barcelona Lassa va portar a fer gaudir l’afició després de desencís que va significar no classificar-se per a la Copa del Rei. Una vegada ja s’ha superat la primera volta, l’equip se centra en la segona i assolir el pròxim repte després de no aconseguir els dos anteriors. Els play-off són el que queden, i molts partits per endavant encara.

En aquesta primera fase de la Lliga Endesa «hem jugat bastants partits bé, però no un on haguem aconseguit un resultat com aquest», davant els culers, assegura el director general del club, Francesc Solana, que té clar que «si sempre juguéssim com vam fer-ho contra el Barça haguéssim anat a la Copa, però les dificultats que ens hem anat trobant al llarg de la primera volta han estat grans», sobretot en forma de lesions, que han condicionat les convocatòries, les rotacions i els plantejaments dels enfrontaments, tant a l’ACB com a l’EuroCup. Però qui més qui menys, es va trobant entrebancs d’aquestes característiques al llarg de la campanya. «Tots els equips, i no només nosaltres, tenen les seves circumstàncies», i el secret es trobar la solució per solventar la problemàtica. El MoraBanc va aconseguir-ho fer a Santiago de Compostel·la davant el Monbus Obradoiro, presentant-se en quadre i guanyant, però en canvi «contra el Saragossa i el Joventut hi èrem tots i no vam aconseguir el que volíem».

Deixar les lesions enrere

El balanç de la primera volta és de vuit victòries i nou derrotes, algunes d’aquestes arribant en enfrontaments que es tenien ben encarats, com recorda Solana: «Dels nou partits que hem perdut hem tingut opcions de guanyar-ne més de tres i quatre. Hem tingut opcions a molts, però es van acabar escapant». Després del partit contra els blaugranes l’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, demanava per a la segona volta del campionat tenir salut, per a que no s’allargui la problemàtica de les lesions, ja que amb el grup al complert confia que el seu equip sigui més competitiu, amb tots els efectius disponibles en els entrenaments i els partits. El director general també confia que sigui així i només espera que «ja hagin passat tots els condicionants» que han mermat al conjunt andorrà al llarg de les setmanes des de la mateixa pretemporada.

Nous reptes

Dos objectius de la temporada no es van obtenir. El primer que es va deixar escapar va ser la classificació per al top-16 de l’EuroCup. El segon, ser a la Copa del Rei. I amb aquests antecedents, mirant al davant només queden els play-off de la Lliga Endesa. La temporada passada sí que es va aconseguir, caient en quarts de final davant el Reial Madrid. «Tenim l’ambició d’entrar als play-off i és la plantilla la que ha de demostrar que vol ser-hi. La del club ho és, perquè sempre volem fer-ho millor que l’any anterior», assegura Solana, demanant a totes les parts implicades que donin el millor de si mateixos. «Hem de seguir amb ambició, demostrar-ho, i que els jugadors i cos tècnic ens portin el més a dalt possible», sent «conscients de qui som», però amb un segell de «ser sempre el màxim competitius».

Solana: «És la plantilla la que ha de demostrar que vol ser-hi. La del club ho és, perquè sempre volem fer-ho millor»

Com a mínim és «intentar estar entre els 10 primers. És l’aspiració i si ho fem millor podrem entrar als play-off». Per aconseguir-ho confia que «l’equip faci molts més partits com el del Barça i molts menys com el del Burgos», perquè davant els blaugranes es va estar bé en diferents facetes, tant defensives, com ofensives; d’encert i intensitat. I aquest és fruit que «aquesta vegada vam tenir una setmana sencera amb dotze jugadors per entrenar i això es nota molt. A més, la situació de la que veníem dona un plus».

Triomfs sobre quatre equips de Copa

A la penúltima jornada de la primera volta es va confirmar que el MoraBanc no seria per segon any consecutiu a la Copa del Rei. La derrota a Madrid davant el Movistar Estudiantes treia totes les possibilitats al conjunt de Joan Peñarroya. Dels equips que s’han mostrat com a més forts en aquest primer tram de temporada, els que seran a la Copa, els andorrans han estat capaços de guanyar-ne a quatre. El triomf més sonat d’aquests va ser precisament el de diumenge, davant l’FC Barcelona Lassa, on es va mostrar durant tot el partit molt superior a uns blaugranes que van arribar a perdre de 26 punts, però que al final van poder maquillar el marcador per caure només de 10 (102-92).

Una altra victòria destacada va ser contra l’Unicaja, en el retorn al Principat de l’estimat Shermadini. Els malaguenys també van sucumbir a l’equip i a l’efecte del Poliesportiu d’Andorra, caient per 66-60. L’arrencada a la Lliga Endesa no va ser bona, però les primeres victòries de la temporada arribaven contra equips canaris. L’estrena en el capítol guanyador es produïa a la quarta jornada, imposant-se de manera ajustada a l’Herbalife Gran Canària (78-76). Dues jornades després arribava el triomf sobre l’Iberostar Tenerife (58-48). Dels classificats per a la Copa del Rei, el MoraBanc acumula derrotes en la primera volta amb el Reial Madrid (94-88), Montakit Fuenlabrada (95-95), València Basket (89-87) i Baskònia (94-97).