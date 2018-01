La nova convocatòria dels ajuts Leader rep 33 sol·licituds

L a nova línia d’ajuts Leader per a l’Alt Urgell i la Cerdanya ha rebut 33 sol·licituds de subvenció per a nous projectes a ambdues comarques. S’hi han presentat 32 empreses i un ajuntament.

En total, el programa oferirà de 640.000 euros, tot i que la suma d’ajuts sol·licitats ascendeix a 1,9 milions. Per això, tal i com ja és habitual, ara s’ha iniciat el procés d’avaluació de cada projecte per determinar quins s’ajusten als criteris del pla i quina quantitat poden rebre. El Leader dóna especial importància a factors com la ubicació de l’empresa en nuclis rurals amb poca població o el fet que es creïn nous llocs de treball i l’aposta per energies netes o per les noves tecnologies.

La subvenció màxima per a cada projecte és de fins a un 40% de l’ajut sol·licitat.

5,5 milions d’inversió

La tècnica del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font, va destacar ahir en declaracions a RàdioSeu que el conjunt d’aquests projectes, si es duen a terme tots, sumarien una inversió total de 5,5 milions d’euros al territori, cosa que considera com una molt bona dada ja que demostra un bon moment de l’activitat emprenedora local de cara a aquest 2018.

Font també va remarcar que «algunes de les empreses participants són noves i, en general, aposten per la creació de nous llocs de treball o bé per fer noves inversions i ampliar negoci». Per això, fa una crida a «creure en el potencial propi i en el fet que al territori hi ha empreses potents que decideixen invertir aquí».

Els projectes

Pel que fa al contingut dels expedients, des de l’ajuntament urgellenc es van esmentar idees com ara una empresa d’instal·lacions elèctriques i lampisteria a la Seu d’Urgell que aposta per les energies renovables, la restauració d’una masia per a turisme rural, una desena d’empreses industrials que volen ampliar l’activitat, la creació d’una agrobotiga a peu de carretera a la Cerdanya, hotels que renoven les seves instal·lacions o bé una empresa de distribució alimentària que obre un nou establiment a la Seu.

D’altra banda, Font va valorar el fet que enguany les propostes no s’enfoquen excessivament en el turisme sinó que mostren la diversificació de l’economia de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Es preveu que entre final de març i començament d’abril ja es puguin anunciar les sol·licituds que han estat acceptades i quin percentatge de subvenció rebran.