Diagnosticats cada any una vintena de casos de càncer de sang

Cada any es diagnostiquen al Principat entre 18 i 19 nous casos de càncer de sang, és a dir, leucèmies, limfomes i síndromes linfoproliferatius. Segons el SAAS, la xifra mostra la incidència esperada per un país de petites dimensions com Andorra, ja que la mitjana global és de 21 casos per cada 100.000 habitants. Algunes d’aquestes dades van sorgir ahir, quan el SAAS, la Fundació Crèdit Andorrà i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, de Barcelona, van signar un conveni de col·laboració que contempla una aportació inicial de 10.000 per part de l’entitat bancària a la recerca sobre aquestes patologies. La donació s’anirà ampliant en funció de la «problemàtica» a Andorra, tal com va avançar la directora de la Fundació de Crèdit, Francesca Ros.



Els diners es destinaran a cobrir el cost de l’anàlisi de les mostres biològiques que des del 2016 s’extreuen d’alguns pacients de càncer de sang andorrans per al posterior estudi de la malaltia. La investigació ha de «resoldre les preguntes que fins ara no tenen resposta», segons va apuntar Elías Campo, director de recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona. Campo va destacar que els resultats dels estudis han de permetre descobrir nous tractaments que millorin la qualitat de vida dels pacients d’una malaltia que considera «molt complexa», pel fet que deriva del sistema immunològic i converteix les cèl·lules encarregades de defensar l’organisme en cèl·lules enemigues.



Durant el 2016 i l’any passat, un total de 42 residents –amb diagnòstics inicials i recaigudes– van donar el seu consentiment per traslladar mostres pròpies al Grup d’Estudi de Limfomes de Catalunya i Balears (GELCAB), un equip de científics especialitzats que coordinen l’anàlisi del banc de teixits des del Clínic i amb Campo al capdavant. El GELCAB treballa des del 2001 per a la millora del diagnòstic i els tractaments de càncers sanguinis, i el SAAS s’hi va adherir el 2015, tot i que anys abans ja hi derivava casos de pacients amb limfomes.



El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, va subratllar la necessitat de crear aliances estratègiques per fer front als tractaments més avançats que Andorra en solitari no pot assumir. Campo va destacar que en general, la meitat dels pacients de càncer s’acaben curant,però que les estadístiques varien molt depenent del tipus de tumor. Per exemple, un 80% dels malalts per limfoma de Hodgkin se’n surten, però en el cas del limfoma de cèl·lules del mantell, només ho aconsegueixen entre un 10 i un 20% dels pacients.