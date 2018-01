Xina i Sri Lanka s’afegeixen al Trofeu Borrufa i cau Itàlia

El Trofeu Borrufa segueix donant passes endavant després de 25 edicions disputades i per a aquest any encara ha rebut cinc demandes de països que no havien vingut mai al Principat a competir. És el cas d’Sri Lanka o Xina, que formaran part dels 27 països i 36 equips que competiran aquest any del 29 de gener a l’1 de febrer vinents.

Aquesta bona notícia contrasta amb la baixa d’una selecció fixa com és Itàlia, que degut als problemes per entrenar a principi de temporada per la falta de neu als Alps, ha decidit no venir. I segueixen sense fer-ho d’altres centreeuropeus com Suïssa o Àustria, que es resisteixen a venir: «El calendari de competició és atapeït», va donar com a motiu el director general d’Arcalís, Xabier Ajona.

En total, seran uns 220 corredors en competició i més de 300 en total. Per part d’Andorra, hi haurà dos equips i l’objectiu, segons el director tècnic de la FAE, Carles Visa, serà igualar la tercera posició per equips aconseguida l’any passat, quan es va aconseguir un important botí d’onze medalles.