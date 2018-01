Potenciar el turisme d’estiu per adaptar el Pirineu al canvi climàtic

El canvi climàtic és una realitat. Per això, les regions del Pirineu buscaran en un congrés que tindrà lloc demà passat, mesures per adaptar-se a les noves condicions climatològiques que comporten un escalfament global del Planeta i un allargament de les estacions de la primavera i l’estiu. Una de les mesures pot ser desestacionalitzar el turisme, segons va ressaltar Idoia Arauzo, coordinadora de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPPC).



La regió del Pirineu sempre s’ha caracteritzat per un turisme de neu, d’esquí, però Arauzo va opinar que ara s’haurà d’oferir una oferta de muntanya a l’estiu. «Les estacions d’esquí s’hauran de transformar en estacions de muntanya perquè es puguin aprofitar amb activitats familiars o de senderisme i no dependre només de les condicions climàtiques influïdes», va explicar Arauzo.

Aquesta és una de les qüestions que, probablement, es posarà sobre la taula en el workshop de Climpy, que tindrà lloc dimecres, i que versarà sobre les dades climàtiques del Pirineu. El Climpy és un projecte regional i transfronterer en el qual participen les sis regions dels Pirineus –Nouvelle-Aquitanie, Occitània, Euskadi, Navarra, Aragó, Catalunya– i Andorra, que rep finançament de la UE, a través del programa Poctefa. Aquest projecte, va detallar Arauzo, que està sota el paraigua de l’OPCC, té com a líder la Universitat de Saragossa i entre els seus socis el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma). Aquesta darrera entitat és la que s’encarregarà d’organitzar el congrés que tindrà lloc al Principat, que és el primer cop que acull un workshop de Climpy.

Arauzo va avançar que especialistes de les set localitzacions dels Pirineus donaran dades sobre com està afectant el canvi climàtic a la zona. Així doncs, en aquest acte, que començarà a les 09.00 hores i acabarà a les 18.00 hores, hi participaran científics i membres dels diversos serveis de meteorologia de la regió. «El congrés serà específicament de dades climàtiques i veure com evoluciona el clima en els Pirineus», va puntualitzar.

En aquest sentit, va recordar que el 40% del territori del Principat està format per boscos i que aquest ecosistema rebrà l’impacte del canvi climàtic. A més, també va explicar que actualment a Andorra s’està fent un estudi en dos llacs d’alta muntanya, el d’Estanyó i Pessons, en els quals es posen uns sensors de temperatura i trampes de sediment per estudiar com evoluciona la climatologia, així com quina serà la seva repercussió. «Els sediments tenen molta informació de com era el clima abans i també ens permet estudiar el futur», va ressaltar Arauzo.



Un altre objectiu de la cita serà veure quines mesures està duent a terme cada àrea per adequar-se a la nova realitat climatològica. «Andorra té un conjunt de mesures d’adaptació que s’estan treballant», va destacar Arauzo que hi va afegir: «No té un format de llei o d’estratègia, però es van fer uns processos identificatius i tenen identificats mesures d’adaptació».

Geoportal

També en el congrés es presentarà un nou geoportal amb dades específiques del Pirineu. Aquest tindrà dues potes. Per un costat, s’explicarà de manera científica i divulgativa com està canviant el clima. D’altra banda, es donarà informació cartogràfica per veure d’una manera ràpida els canvis del clima o les anomalies d’informació, va especificar Arauzo.