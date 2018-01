Tres hores i mitja i per 120 euros de Madrid a les pistes d’Andorra

Pots estar esmorzant a la plaça Major de Madrid a les set del matí i a dos quarts d’onze, trepitjar la neu de Grandvalira o Vallnord amb els teus esquisos a punt per gaudir de tantes vegades com vulguis. Un desplaçament que ofereix Viatges Regina amb uns preus més que competitius, ja que no superen els 120 euros.

La companyia d’autobusos de la Seu, també amb delegació a Andorra, ha demostrat que l’aeroport alturgellenc pot explotar-se molt més del que s’està fent –que és pràcticament nul– amb una aposta que té tota la pinta de què triomfarà. Del 9 de març a l’1 d’abril, ambdós dies inclosos, s’oferiran vols d’anada i tornada des de la capital espanyola, Palma de Mallorca i Marsella. Distàncies que relativament no surt a compte fer en cotxe i que busquen clarament el turisme d’hivern. En total seran 48 rotacions durant dos dies a la setmana en avió de l’aerolínia francesa Twin Jet amb 19 places que poden arribar a portar en total 912 passatgers en el millor dels casos –gairebé el doble que al 2015–, tot i que el director general de l’agència, José Luís Vinseiro, assegura que «omplint el 60% ja ens donarem per satisfets».

Tots els vols cauen en divendres o diumenge, així que són ideals per oferir estades de cap de setmana o dels cinc dies laborables. La oferta de Viatges Regina no es queda aquí. «El perfil dels clients creiem que serà de classe mitja-alta, ja que es tracta d’avions petits, espaiosos, amb seients de cuir i zona VIP d’embarcament que garanteixen comoditat i rapidesa i que acompanyarem amb paquets clarament enfocats en turisme d’hivern».

El catàleg de promoció indica que hi ha tot tipus d’ofertes per pernoctar en hotels de 3 i 4 estrelles a la Seu i 5 a Andorra, a més d’oferiur tot tipus d’activitats: des de visitar la seu medieval i el formatge o viure una multiaventura al ràfting parc de la Seu, a esquiar a Grandvalira i Vallnord. En el fons, però són paquets orientatius que, insisteix Vinseiro, «els clients ens podran demanar el que vulguin; també els podrem fer a mida». De fet, també creuen que és el que millor funcionarà.

Els bitllets es posaran a la venda a partir de dimecres, tot i que l’agència ja té 45 reserves fetes

L’agència posarà a la venda els bitllets d’avió i els paquets a partir de dimecres, però des del dijous de la setmana passada, que la notícia va saltar a tots els mitjans de comunicació, ja s’han confirmat 45 reserves. Les dates també estan perfectament estudiades; segons Vinseiro, durant aquesta franja de l’any passat va nevar dos cops i va ploure un. «Mala sort si afecta als vols algun dia», apunta el màxim mandatari, «però en qualsevol cas, tenim un pla de contingència», afegeix. El màxim mandatari es refereix a què si fa mal temps i les condicions per aterrar a la Seu són compromeses, hi ha un acord amb l’aeroport de Lleida que resoldria el problema i no forçaria l’anul·lació de cap vol. Un gran coixí de seguretat per a l’empresa; una gran coixí de fiabilitat per al client.

Aquesta serà una prova de foc per a Regina, ja que seran 48 vols que suposen una gran despesa per a l’agència de Viatges. Un experiment similar es va fer sal 2015 amb 16 vols des de Madrid i Palma i en època d’estiu. Llavors, a més, els vols estaven programats per als divendres, per tant obligaven al turista a estar una setmana sencera i no va ser tan eficaç. Amb tot, va funcionar i ara Regina ha tornat amb un altre projecte que permetran aplegar dades també d’hivern. «Falta explotar més l’aeroport i a veure si això ajuda a que hi hagi més interessats en generar vols. Perquè no ho oblidem, nosaltres som una empresa d’autobusos i no tenim cap intenció de comprar avions», apunta Vinseiro.

Londres, un somni

Tot i que s’ofereixen vols des de tres destinacions, Regina també havia buscat altres ciutats finalment descartades com ara París pels problemes operatius als aeroports, a Toulousse per estar massa a prop o per Lió. Londres ni tan sols es va estudiar, però és el somni de Vinseiro. Tenen tres aeroports que estan com a mínim a una hora de la ciutat, el temps d’espera, un parell d’hores de vol i entre tres i quatre més de bus fins el Principat. «Són dotze hores. Massa temps», reconeix. Per això té al cap oferir vols de caire més privat i des de l’aeroport de Londres, que està a 25 minuts de la ciutat, fins a la Seu. En quatre hores estan aquí. Una opció que s’ha mirat però que de moment no és factible: «Volem arribar a aquest tipus de client, però ara mateix falta estructura».