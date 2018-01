Naudi i Camp no usaran més les sigles de CC al Consell General

Els consellers generals Carles Naudi i Joan Carles Camp deixaran d’utilitzar les sigles de Ciutadans Compromesos (CC) al Consell. Així ho van comunicar dilluns a la nit en el marc de la reunió que van mantenir polítics i simpatitzants de la plataforma parroquial. Naudi va explicar que la decisió s’ha pres amb la voluntat de «rebaixar la tensió» que hi havia, «tot i que no era tanta com s’ha volgut mostrar» pel fet que des del trencament del grup liberal, Camp i Naudi s’identifiquessin amb les sigles de CC al grup mixt. Amb tot, va reiterar que el nom es va donar «sense cap mala fe, no forma part de cap conxorxa i no hi va haver voluntat d’excloure a ningú». Ara bé, la prioritat, va assegurar, és mantenir la unitat a nivell parròquial i, per tant, «si l’ús de determinades etiquetes podia representar una fissura, doncs no les utilitzem perquè tenim clar que primer va la parròquia».



D’altra banda, tant Naudi com Judit Pallarés (que forma part del grup parlamentari liberal) van assegurar que els tres consellers massanencs seguiran treballant conjuntamnet en tots aquells temes que afectin a la parròquia, però que en cap cas hi ha voluntat, al menys per ara, que la plataforma faci el salt a la política nacional.

Diferències

En la trobada, això sí, es va fer evident les diferències que a dia d’avui existeixen amb Liberals d’Andorra com a conseqüència de l’elecció de Jordi Gallardo com a candidat a les eleccions i pel posicionament sobre les lleis de transferències i competències. «Ciutadans Compromesos uneix a tothom en la gestió comunal però en política nacional no hi ha consens», va admetre el cònsol de la Massana, David Baró. Davant d’aquesta situació el cònsol va reiterar la seva voluntat d’acabar el mandat com a cònsol i descartar-se, així, com a possible candidat a cap de Govern. «Ara la voluntat és curar les ferides, no avançar cap a una situació que canviaria el panorama. No estem en aquest escenari», va afirmar Naudi.