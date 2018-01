Medi Ambient premia un hort escolar i iniciatives de reciclatge

Els alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino i els de primera ensenyança de l’escola andorrana de Sant Julià de Lòria han guanyat la 12a edició del Concurs d’iniciatives ambientals que impulsa el ministeri de Medi Ambient del Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany. Mentre que les categories d’empreses i ciutadans van quedar desertes, la de centres escolars va premiar les actuacions vinculades amb el reciclatge i la recollida de brossa a la natura que van dur a terme els alumnes d’Ordino. El segon premi ha estat per als joves lauredians, que van instal·lar un hort a l’escola i van criar gallines.



L’entrega de premis s'ha fet al Comú d’Escaldes. En l’acte s'ha recordat que el certamen premia projectes innovadors que fomenten la sostenibilitat als col·legis i a la vida quotidiana en general. Els premis estan dotats de 1.500 euros, que en el cas de les escoles s’acaben reinvertint en els projectes guanyadors o en noves iniciatives positives per al medi ambient. A l’entrega hi han estat presents diversos alumnes de les escoles premiades.