L’ONG Daktari, fundada pel veterinari andorrà Jesús Muro, signarà aquest febrer un conveni de col·laboració amb l’entitat sense ànim de lucre Mission Rabies, del Regne Unit, amb l’objectiu de desenvolupar un projecte de lluita contra la ràbia a Uganda. Una desena de voluntaris internacionals participaran al programa i vacunaran, durant una setmana d’aquest juliol, més de 5.000 gossos. Daktari, amb Muro al capdavant, s’ocuparà de la logística i dels dos quiròfans.



L’associació andorrana va començar a treballar en la lluita contra la ràbia des que es va crear Daktari, l’any 2010, però la falta de recursos de l’entitat, que té una seixantena de socis, permetia arribar a un miler de vacunes, com a màxim. Amb l’ajut d’una ONG amb més mitjans, s’aconseguirà vacunar més del 70% dels gossos de la zona de Kasese, el percentatge mínim que segons apunta Muro es necessita per acabar amb la malaltia.



«Si això funcionés bé, voldríem donar continuïtat al programa i ampliar-lo a altres zones», va explicar Muro, que viatja dos cops l’any al país africà. L’eradicació de la ràbia tindria un impacte a la comunitat i, sobretot al col·lectiu més jove de la població, que és qui pateix més el contagi. «Cada mes, l’hospital registra d’entre 30 a 50 mossegades i moltes són de gossos rabiosos», va subratllar el veterinari. «Una vegada t’ha mossegat, l’únic que pots fer és utilitzar un sèrum antiràbia, però és un producte molt car, val 100 dòlars, i gairebé ningú es pot permetre comprar-lo», va afegir l’activista. Aquest any, serà l’únic andorrà que treballarà sobre el terreny en el projecte contra la ràbia. S’encarregarà d’operar els gossos que li portin els voluntaris. «Els esterilitzarem perquè no hi hagi tants gossos deambulant pels carrers», va explicar Muro. L’equip de voluntaris anirà de poble en poble amb una nevera portàtil i posant les vacunes als gossos que es vagin trobant.



Daktari va començar a implicar-se en projectes de veterinària a Uganda amb l’objectiu d’ajudar el desenvolupament d’algunes comunitats properes a zones protegides, on hi ha espècies amenaçades com el goril·la de muntanya. Muro va començar com a voluntari amb el suport d’Andorra Cooperació i de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra.