Petició de 7 anys de pressó per un assalt violent a Organyà

El jutjat penal número 2 de Lleida acull demàt divendres el judici a quatre homes acusats d’un assalt violent a Organyà el 8 de setembre de 2016. La fiscalia demana per als quatre lladres set anys de presó pels delictes de robatori amb violència i intimidació (quatre anys), lesions (dos) i detenció il·legal (un).

L’acusació conclou que els homes van irrompre cap a les 7 del matí en una granja de conills d’Organyà i van lligar amb brides la propietària, una treballadora i el repartidor. Seguidament, es van dirigir presumptament al domicili de la mestressa, on es trobava el seu marit, amb una severa invalidesa física, al qual haurien colpejat per tal que els digués on guardava els diners. La policia catalana va informar que els acusats es van apoderar d’un vehicle, un telèfon mòbil i 1.200 euros. Els lladres anaven vestits amb granotes de color verd i amb els rostres ocults amb passamuntanyes.