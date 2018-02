La patronal respecta l’aturada però admet que no els agrada

Com han fet des del Govern i des dels diferents grups parlamentaris, la patronal també ha volgut mostrar respecte per la decisió dels funcionaris de tirar endavant la vaga com a mesura de protesta per la reforma de la Funció Pública. Ara bé, també s’admet que és una situació que no agrada. El president de la CEA, Xavier Altimir, en declaracions a RTVA va manifestar que no és el moment de fer una vaga indefinida. «La paraula indefinida sona a molts problemes i en aquests moments el país no necessita més crispació de la que ha tingut els darrers anys», va assegurar, afegint que «hem de remar tots en la mateixa direcció perquè estem en un moment en què tenim molts reptes i molts interrogants».



De la seva banda, el president de la PIME, Marc Aleix es va mostrar més crític. «Ja sabíem que ho farien, però no ho veig bé», va expressar, insistint que la realitat dels treballadors públics i la dels del sector privat «és molt diferent». Per això va posar en dubte que fora del funcionariat hi hagi algú disposat a seguir la mobilització. «Poden dir el què vulguin, però veurem quanta gent del privat esta amb ells», va afirmar. Des del seu punt de vista els funcionaris «tenen tots els privilegis, que en diuen drets adquirits».

Així doncs va exposar que en qüestions com en les pensions de jubilació, «no veig perquè hi ha d’haver uns andorrans que tinguin uns drets diferents dels que pot tenir un altre andorrà». El president de la PIME va recordar que tenint en compte els problemes econòmics per garantir les pensions, no pot ser que «uns la tinguin i els altres potser s’ho hagin de pagar de la seva butxaca».

És per aquest motiu que va defensar la necessitat que «es resolgui» la situació. I per fer-ho considera que s’han de fer canvis en la línia de les lleis laborals que impulsa el Govern liderat per Toni Martí. Per acabar es va mostrar escèptic sobre la resposta que pugui tenir la convocatòria i la reacció de la ciutadania. «Que facin vaga i a veure com s’ho prenen la resta de gent», va dir.