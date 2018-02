Encants amb regust d’aniversari

El temps no acompanyava, però un any més els escaldencs no han fallat a una tradició tant arrelada com són els Encants de Sant Antoni. Una subhasta que aquesta vegada tenia un toc especial: coincidia amb la celebració del 40è aniversari de la creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany. Així doncs una cinquantena de persones s'han apropat a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir per participar de la cita.



Com sempre, lots amb embotits, licors, vi i productes dolços de pastisseria, com brioixos i coques han estat el reclam perfecte per recaptar una bona bossa de diners. El màxim que s'ha arribat a pagar han estat 800 euros per un lot que, a banda de productes alimentaris, també incloïa un quadre de Lluís Bardají, cedit per la família de l’artista. En total s'han recpatat 5.875 euros que es destinaran a Càritas parroquial. A més, de manera especial per commemorar l’aniversari de la parròquia, els dos últims lots s'han sortejat per tal que hi pogués participar més gent.

Homenatge

Un altre detall especial han estat les veus dels Encants. Els encarregats de cantar les dites. El Comú d’Escaldes ha volgut homenatjar a totes aquelles persones que han fet de subhastadores i han col·laborat, al llarg dels anys, amb aquesta tradició centenària. Avui, doncs, s'han pogut sentir Antoni Vidal, Josep Anton Albós amb dos històrics com són Octavi Font i Emili Pérez, entre d’altres.



El cònsol menor de la corporació, Marc Calvet, s'ha mostrat molt satisfet amb la recaptació aconseguida i ha indicat que es tracta d’una xifra similiar a la d’anys anteriors. Malgrat que no hi ha hagut el joc i la competitivitat d’altres edicions a l’hora de fer les dites, Calvet ha volgut agrair la participació de les famílies que es desplacen fins a la plaça. «Retrobar tradicions com aquesta i més per aquests 40 anys, és una tradició agradable i simpàtica», ha assegurat.



Així, malgrat que ja s’ensuma un any especial tenint en compte l’aniversari, pel moment l’únic que ha avançat el cònsol és que estan preparant alguna cosa especial per a l’entrada a Escaldes per l’avinguda del Fener.



La festa dels Encantsha finalitzat amb quatre danses de l’Esbart Santa Anna, on hi han participat tant els més petits com els més grans de l’entitat i que han ballat just quan la neu començava a fer acte de presència.



I qui vulgui saber més de la història dels Encants, pot visitar a la plaça Santa Anna l’exposició fotogràfica que recull moments de la tradició des del 1936 fins a l’actualitat, fent un reconeixement a tots aquells que els van iniciar i continuar.