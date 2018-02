Ld’A s’interessa per les inquietuds de la gent gran

Els consellers liberals Jordi Gallardo i Judith Pallarés es van reunir divendres amb el secretari de la Federació de la Gent Gran, Lluís Samper. En la trobada van poder estudir amb deteniment el document amb les 34 propostes que la federació ha elaborat per millorar la qualitat de vida dels padrins i d’aquesta manera ajustar les esmenes que el grup parlamentari presentarà al contracte de continuïtat laboral, per persones majors de 65 anys. Gallardo va constatar que «les pensions han perdut poder adquisitiu» i comparteix amb la federació que «cal establir un import mínim per a les pensiones de jubilació i revaloritzar les actuals per tal que la gent gran no perdi poder adquisitiu a mesura que passen els anys».



També es comparteix la necessitat d’instaurar la figura del tercer pagador a la CASS i creuen prioritari millorar el suport que reben les persones en situació de dependència. Gallardo també aposta perquè els autònoms, quan es jubilen, no hagin de seguir cotitzant a la CASS el 22% dels ingressos quan els assalariats només cotitzen el 3%.