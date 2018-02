Prop de 5.000 llars es queden sense llum a causa de la neu

Uns 5.000 clients estan sense llum en diverses poblacions de l’Alt Urgell, la Cerdanya i l’Alt Berguedà a causa de la neu, segons informacions de la companyia Peusa i Endesa. Les avaries van tenir lloc a partir de les sis del matí, sobretot amb línies malmeses per la caiguda d’arbres que acumulaven neu, segons Ràdio Seu. Una norantena d’operaris van treballar sobre el terreny per mirar de resoldre les incidències però les previsions apunten a què no serà fins avui que es podrà restablir la normalitat.

A molts dels punts afectats encara no s’hi va poder arribar perquè els accessos estaven tallats per la neu. És el cas del municipi de Cava, a l’Alt Urgell. A d’altres poblacions, com Coll de Nargó o Organyà, es van distribuir grups electrògens per suplir la falta d’electricitat.

L’afectació va afectar tant municipis grans com petits. En el cas de Cava, el tall de llum va arribar a les vuit del matí i no es va poder solucionar perquè els tècnics no podien accedir a l’averia per la neu de la carretera. La solució provisional d’Endesa va ser la instal·lació de generadors, que al municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell) van arribar poc després de les quatre de la tarda en dos camions.

Més de 2.000 alumnes afectats

La gran nevada d’ahir també va afectar a un total de 2.039 alumnes. Així, es van haver de suspendre les línies de Tuixent a la Seu, de la Vansa a Tuixent, de Bescaran a la Seu i de Cabó a Organyà. La línia de Montanissell a la Seu va sortir del punt d’origen, però va haver de donar mitja volta per les dificultats per circular. Els 15 alumnes que en aquell moment viatjaven amb l’autocar van tornat a casa seva.

Protecció Civil va activar diumenge l’alerta del pla Neucat a causa del temporal. Diverses carreteres ja estaven tallades ahir i en una trentena calien cadenes per circular-hi.

La meteorologia va provocar incidències viàries importants a la C-16, on es van registrar retencions quilomètriques des de la Cerdanya fins al Berguedà i es va establir l’obligatorietat de circular amb cadenes des de Bellver de Cerdanya a Bagà. De fet, la neu va provocar un col·lapse al túnel del Cadí, on es va tallar el trànsit direcció a Barcelona durant unes hores la nit de diumenge.