La Generalitat obre un expedient a Endesa pels talls

El Departament d’Empresa i Coneixement ha obert un expedient informatiu a Endesa per les interrupcions del subministrament elèctric que van afectar diversos nuclis del Pirineu i del Prepirineu durant els dies 4, 5 i 6 de febrer. Endesa assegura que tècnics de la companyia estan treballant minuciosament sobre el terreny i que s’han mobilitzat 32 grups electrògens per tal de restablir el servei.

L’expedient té ara l’objectiu de recollir tota la informació necessària per aclarir com el temporal de neu va provocar problemes en la xarxa elèctrica. L’estudi inclourà les causes i l’operació de restabliment del subministrament, per determinar les possibles responsabilitats que hi pugui haver per part de la companyia. Des d’Endesa ja s’ha manifestat la voluntat d’aportar i facilitar tota la informació i documentació que els sigui requerida des de la Generalitat, segons informa RàdioSeu.

Les interrupcions en el servei van afectar majoritàriament clients de l’Alt Urgell, però també de l’Alt Berguedà i la Cerdanya. El tipus d’avaries amb què es van trobar els operaris després de la intensa nevada al Pirineu i Prepirineu són arbres i branques que van caure sobre les línies, que es desconnecten per seguretat o pals i cables malmesos.

Continuen els problemes

L’Alt Urgell va recuperant la normalitat després dels talls provocats pel temporal de neu, que van arribar a afectar més de 3.000 abonats de la comarca. Tot i així, ahir al migdia encara es comptabilitzaven 440 clients sense llum a l’Alt Urgell i una xifra relativament inferior a la zona de l’Alt Berguedà, segons dades facilitades per Endesa.

A hores d’ara, els municipis més afectats són Montferrer i Castellbò, la Vansa i Fórnols, Coll de Nargó i les Valls d’Aguilar. Gairebé la totalitat dels 13 nuclis de població de la Vansa i Fórnols es troben encara sense subministrament elèctric i, en aquest cas, també tenen problemes en la xarxa telefònica, tant fixa com mòbil. A Montferrer i Castellbò els nuclis sense subministrament són Albet, Seix, Santa Creu, Sant Andreu, Turbiàs, Carmeniu, Vilamitjana, Vila-rubla, Solans, Guils, Pallerols, Cassovall i Avellanet. A Coll de Nargó es troben sense llum els nuclis de Gavarra, Montanissell, Aubàs i les Masies.