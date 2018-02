Evacuades set persones aïllades en una masia

Els Bombers de la Generalitat han evacuat aquest amtí de dimecres set persones que estaven bloquejades a causa de la neu en una masia aïllada de Coll de Nargó. El trasllat, a càrrec dels GRAE, s’ha fet en helicòpter. Posteriorment, se les ha portat sanes i estàlvies fins als seus vehicles.

Els últims dies els cossos de seguretat i d’emergències han intentat arribar a les masies disseminades d’arreu del territori. La nit d’aquest dimarts també es va haver d’evacuar una altra persona a Coll de Nargó que, en aquest cas, estava aïllada des de feia dos dies. El servei el van fer els Bombers de Nargó conjuntament amb els Mossos d’Esquadra.

I és que Catalunya ha viscut entre aquest diumenge i dimarts una nevada històrica al Prepirineu i sectors del Pirineu amb gruixos de mig metre de neu nova a moltes poblacions entre 1.000 i 1.500 metres d’altitud, sobretot del Prepirineu i vessant sud de la serralada, i de fins a un metre a les cotes altes. Les precipitacions de pluja també van ser abundants arreu del país, amb més de 50 litres a bona part del litoral, prelitoral i Pirineu, i amb màxims de més de 100 litres al voltant del massís del Garraf i en alguns punts del Montseny i del Pirineu.

El gruix màxim de neu acumulada ha superat el mig metre a partir de 1.000 o 1.200 metres d’altitud a bona part del Prepirineu i vessant sud del Pirineu. Per exemple a Das, els gruixos de neu han arribat als 70 centímetres, a Planoles 65, a Puigcerdà 54 i a Gombrèn 41. En alguns casos es tracta d’una nevada sense precedents, com a mínim en les últimes dècades, com és el cas de Das, on els 70 centímetres de neu acumulada entre diumenge i dilluns superen molt clarament els 49 centímetres mesurats el 8 de març de 2010. Per sobre dels 1.500 o 1.700 metres s’ha arribat a mesurar fins a prop d’un metre de neu nova al Prepirineu i al vessant sud del Pirineu com són els 94 centímetres d’Ulldeter, els 93 de Núria, els 86 del Cadí Nord o els 73 del Port del Comte. Les grans acumulacions de pluja i neu al llarg de l’episodi han sigut possibles gràcies a la gran persistència de la precipitació, ja que en molts sectors va ploure o nevar de manera continuada entre 24 i 48 hores des de diumenge al matí i fins dimarts, amb una depressió en superfície gairebé estacionària entre el País Valencià i les Balears. La depressió no es va començar a retirar cap al Mediterrani fins dimarts, impulsant vent entre llevant i gregal que va desplaçar la precipitació cap al sud del Principat, amb una baixada de la cota de neu fins als 300 o 400 m a les Terres de l’Ebre. Les precipitacions de pluja també han deixat més de 50 litres a gran part del litoral, prelitoral, Pirineu i Prepirineu, així com a diversos sectors de la Catalunya Central, amb màxims superiors als 100 litres al voltant del massís del Garraf i en alguns punts del Montseny i del Pirineu. E