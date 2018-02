Rius, 24è a l’eslàlom dels Mundials júnior de Davos

Els Campionats del Món júnior que s’estan disputant a l’estació suïssa de Davos van tenir jornada de competició i entrenaments. Àlex Rius va prendre part a l’eslàlom, on va concloure a la 24a posició.

La prova es va caracteritzar per la duresa, ja que dels 120 participants que va tenir, una vuitantena van quedar eliminats. L’esquiador andorrà signava un crono d’1.59,57 minuts. El guanyador va ser el francès Clement Noel amb 1.45,31. El van seguir a la classificació l’italià Alex Vinatzer (1.48,08) i el noruec Joachim Jagge Lindstoel (1.48,49). En categoria femenina es va realitzar una sessió d’entrenaments de descens. Cande Moreno no va poder completar el recorregut. La més ràpida va ser la noruega Kajsa Vickhoff Lie amb 1.09,76, seguida per la seva compatriota Marte Berg Edseth (1.10,61) i l’austríaca Julia Scheib (1.10,71).

Salvadores, 18è a les Saisies

En el primer gegant FIS que es disputa a les Saisies (França), Xavi Salvadores va ser el més destacat entre els representants andorrans. Va classificar-se a la 18a posició amb un registre d’1.59,45. Àxel Esteve va ser 27è (1.59,97) i Albert Pérez no va finalitzar la segona mànega. Va vèncer el francès Greg Galeotti amb 1.56,75. El podi el completaven també corredors gals. Era segon Thibaut Favrot (1.56,96) i tercer Alexandre Coltier (1.57,14).

Dos supergegants a Itàlia

A Ayas-Campoluc Antagnod van disputar-se dos supergegants del Campionat d’Itàlia júnior. En el primer Xavi Cornella va finalitzar a la 20a plaça amb un temps d’1.09,42, mentre que Albert Torres era 22è (1.09,58) i Nico Castro 25è (1.10,02). Lucas Pérez no va acabar. Es va imposar l’italià Patrice Revil (1.06,13). Per darrera va tenir als també transalpins Michael Tedde (1.06,19) i Elia Facchini (1.06,79). En la segona cursa el més destacat dels esquiadors nacionals va ser López, que es classificava a l’11è lloc amb 1.09,31. Castro era 19è (1.10,09) i Cornella 22è (1.10,73). En aquesta ocasió Torres era l’únic en no finalitzar la carrera. El guanyador va ser de nou Revil, amb 1.06,58. Tedde també era segon (1.06,62) i tercer el seu comptriota Matteo Liore (1.07,91).

Rodríguez, 16è als entrenaments

Jornada d’entrenaments de descens de categoria citadine a l’estació italiana de Bardonecchia. Quim Rodríguez va finalitzar la prova a la 16a posició amb 1.17,29 i Matías Vargas 17è amb 1.17.31. Primera va ser el francès Emilien Delor (1.15,04). El seguien els italians Matteo Franzoso (1.15,11) i Federico Tomasoni (1.15,71).