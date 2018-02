El PS vol el suport de la CEA per tirar endavant la llei d’emprenedoria

Els consellers generals del PS, Gerard Alís, Rosa Gili i Pere López, s'han reunit avui amb representants de la CEA per abordar diferents punts de l’actualitat econòmica, en especial temes que s’han de treballar durant el període de sessions que ha de començar al març.

Durant la trobada, els parlamentaris han volgut traslladar a la patronal la «importància» que té la proposició de llei de l’emprenedoria tramitada des de la formació, tot advertint que alguns dels canvis proposats per DA via esmena poden comprometre seriosament l’eficiència del text. Per això, han demanat el suport de l’entitat per mirar d’aconseguir que la majoria es replantegi el seu posicionament actual.

López defensa que la llei és «un text important, que vol donar un marc jurídic més simplificat a l’activitat dels emprenedors» i que pot ser de gran utilitat en permetre que qui vulgui impulsar un negoci d’aquestes característiques el pugui posar en marxa esquivant «tota la complexitat administrativa de la via habitual».

Règims especials

D’altra banda, el PS ha destacat la proposta dels règims especials per a l’impost de societats que es volen introduir amb les esmenes a la modificació legislativa a tràmit. Al respecte, López recorda que s’aposta per un règim de comerç internacional «més exigent a nivell de presència de l’activitat» i que «el país no ha de renunciar a tenir un règim especial atractiu per a futures empreses o per donar sortida a les que ja s’hi han acollit».