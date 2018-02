Expectatives altes

Els Jocs Olímpics de PyeongChang estan a punt d’iniciar-se. Andorra s’hi presenta amb cinc esportistes, amb una delegació de la que s’espera força tenint en compte l’estat amb que hi arriben. Així ho veu el president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Albert Coma, que confia en tenir més d’una alegria a Corea del Sud.

Hi ha plena confiança en què en aquesta edició dels Jocs es puguin recollir resultats destacats, tenint en compte la trajectòria dels representants nacionals. «Portem un equip més reduït que en anteriors ocasions, però crec que és la vegada que arribem en millor moment», assenyala Coma, ja que «és l’any que portem un equip amb major confiança, millor preparats i amb més possibilitats de poder fer un bon resultat». L’única cosa que lamenta és «no haver pogut portar a algú més, és una llàstima», com el cas de Carmina Pallàs. Les expectatives posades en tots són una senyal que «s’estan fent bé les coses».

Màximes aspiracions

Els objectius són diversos per a cadascun dels andorrans, però si d’algun espera que hi pugui haver una sorpresa és de Lluís Marín. «Crec que és el que ens pot donar una major satisfacció. Sempre he pensat que es troba entre els cinc millors del món de boardercross, que és una especialitat on hi ha diferents factors que decideixen les curses. El 50% és sort i l’altre 50% la baixada que faci el surfista», assegura. Amb aquests elements en joc, valora que «si fa dues baixades bones pot aconseguir un diploma olímpic, i perquè no, una medalla». Els últims temps «ha tingut molt mala sort amb les lesions», i tot i no arribar en plenes condicions després de l’operació que se li va realitzar l’any passat, té esperances que pugui ser al davant, ja que no sempre els favorits són els que pugen al podi en aquesta especialitat: «En els anys anteriors s’han vist medalles olímpiques que en un principi no s’esperaven. Sempre s’ha de ser positiu i confio que pugui obtenir un gran resultat».

Un altre del que n’espera molt és d’Irineu Esteve per la trajectòria que està seguint des de temporades passades, i més recentment a la Copa d’Europa i els Campionats del Món sub-23. «Podem esperar moltes coses d’ell», afirma Coma, perquè «està aconseguint uns resultats estratosfèrics, tenint en compte el poc temps que porta realitzant competicions internacionals». És un esportista que «ens pot donar una alegria molt gran», però que s’ha de tenir en compte que serà la seva estrena: «La pressió de participar per primera vegada en uns Jocs Olímpics sempre es nota, però tant pot afectar-li d’una manera positiva com negativa». Presenta un rendiment on assoleix «resultats que ningú esperava», remarcant que «competeix amb gent que té un nivell molt més alt que el seu». L’esquí de fons està passant per un moment dolç. Carola Vila no serà present a PyeongChang, però és una esquiadora que «està pujant molt bé. També té un futur prometedor».

Top 30 en alpí

Pel que fa els esquiadors alpins, l’objectiu principal és que puguin ser en el top 30. Coma veu que Verdú i Gutiérrez «poden estar entre els 30 primers. Aquest seria un molt bon resultat», i no descarta que Oliveras també es trobi en aquest grup selecte de corredors. «Arriba en un bon moment i pot aconseguir-ho perfectament si li surt una bona carrera. N’és capaç», exposa.

Comencen els entrenaments d’esquí de fons i alpí

La delegació andorrana als Jocs Olímpcs d’hivern mica en mica ja comença a estar al complert a PyeongChang. Ahir marxaven des del Principat cap a Corea del Sud Mireia Gutiérrez, acompanyada pel tècnic Roger Vidosa i l’skiman Marc Gutiérrez.

La corredora va ser l’última dels esportistes nacionals en desplaçar-se. Els que ja es troben a la seu olímpica treballen per tenir-ho tot a punt. Irineu Esteve, Joan Verdú i Marc Oliveras van ser els primers en arribar, seguits posteriorment per Lluís Marín. Els esquiadors d’alpí i de fons van poder realitzar els primers entrenaments, tot i que encara no són oficials. Joan Erola, tècnic d’Esteve, exposava després de les primeres hores a la seu olímpica que «les pistes estan molt bé i que hi ha bona organització». El fred fa acte de presència a PyeongChang i a primera hora del matí els esportistes es troben amb temperatures gèlides, amb el termòmetre arribant fins als 16 graus negatius.

Un dia abans de la cerimònia inaugural es realitzen els primers entrenaments oficials de descens. Verdú realitzarà la sessió amb el dorsal 44 i Oliveras amb el 52, en una cita que compta amb la participació de 85 corredors.