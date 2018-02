La minoria denuncia «teatralització» en una adjudicació del Comú d'Encamp

Els quatre consellers de la minoria del PS i Ld’A al Comú d’Encamp van donar a conèixer ahir un nou element per insistir en la irregularitat de l’adjudicació del pla de dinamització comercial a l’empresa Intueri Consulting que van denunciar en la sessió de consell de comú que es va celebrar dilluns. Segons han pogut comprovar en la documentació que se’ls ha facilitat des de la corporació l’empresa havia fet arribar la seva proposta i el pressupost al comú el 27 d’octubre del 2017, mentre que la decisió de la comissió d’Administració, Reactivació Econòmica i Finances de contractar una empresa externa per elaborar el pla de dinamització no es va prendre fins el 6 de desembre en comissió i la junta de Govern li va donar llum verda el 18 de desembre. «No hi ha cap més pressupost, ens estem saltant la llei», va afirmar el socialdemòcrata Joan Sans, que considera que el procés fet en comissió «ha estat una teatralització» per «justificar de forma injustificada que s’havia d’adjudicar tan sí com no a aquesta empresa el pla de dinamització».

Motius

Sans va indicar que no tenen elements per determinar quins són els motius que han motivat la contractació, de manera directa i sense demanar més pressupostos, d’Intueri Consulting. Malgrat que van deixar clar que segueixen analitzant el procés i la documentació, la consellera liberal, Maribel Lafoz, va apuntar interessos polítics. «No hem analitzat el contingut penal», va exposar, apuntant que la contractació s’ha fet «per certes afinitats de contingut polític més que un interès personal». Des del seu punt de vista «és un tema d’una irregularitat administrativa». És per això que segueixen a l’espera que des de la majoria se’ls aclareixi, com se’ls va prometre, com s’havia produït l’adjudicació i que si es comprova que ha estat irregular, com denuncien, es faci marxa enrere.

Roda de premsa sota zero

Ja estàvem avisats. Ahir al matí ens tocava passar fred. La picabaralla entre el comú i la minoria per l’adjudicació del pla de dinamització comercial va acabar rebotant a la premsa. La minoria havia demanat poder utilitzar la sala de premsa i el cònsol no els ho va permetre. Per tant, tocava compareixença a peu dret i al carrer amb una temperatura de dos graus negatius. «Sembla que si hagués estat per un altre motiu ens haurien deixat la sala i per tant la situació encara s’agreuja més, perquè la casa comuna és de tots», denunciava Joan Sans, que afegia: «jo avui no hauria d’estar tremolant d’aquesta manera, ni els companys del PS i Liberals ni vosaltres [a la premsa] tampoc». Tremolant i amb les mans gelades. En tot cas, l’afer no ha contribuït a generar bon ambient, acusen al comú de «mentir» quan diu que podien utilitzar altres dependències «perquè ho vam demanar i ens van dir que no» i consideren que no és necessària cap regulació per l’ús d’aquests espais.