Extremar les precaucions i màxima alerta per l’elevat risc d’allaus als Pirineus

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van fer una crida a la societat ahir, atès l’elevat risc d’allaus, perquè hi hagués molta precaució a l’hora de realitzar activitats en entorns de neu. Les nevades dels darrers dies van fer que els gruixos, especialment a les parts altes, fossin molt elevats i que el mantell tingués poca estabilitat. Això, va anar acompanyat de vent en moltes zones, fet que van complicar encara més la situació, segons informa RàdioSeu.

Segons indica el darrer butlletí emès per l’Institut Geològic de Catalunya, hi ha un nivell de risc d’allaus fort (4) al Prepirineu i a la vessant Nord del Cadí- Moixeró, mentre que el nivell de risc és moderat (3) al Pirineu Occidental i les zones de Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser del Pirineu Oriental.

La recomanació, que encara avui hauria de prevaler, és que les persones que vagin a la muntanya consultin abans el butlletí d’allaus i la previsió meteorològica de la zona concreta on es vol anar. En aquest sentit, és molt important, a més, informar-se de l’estat de la xarxa viària. També cal anar ben equipats, per suportar temperatures baixes i poder-se abastir en cas de trobar-se amb qualsevol imprevist. Així mateix, és important aquests dies que, si es vol realitzar activitats outdoor, s’intenti evitar les parts més altes i s’opti per fer rutes amb poc pendent.

Davant la situació de risc, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), recomana informar-se del perill d’allaus abans de planificar una sortida –www.igc.cat–, i de la previsió meteorològica; en cas de mal temps, cal desistir i no fer la sortida; anar sempre acompanyat i informar algú de confiança d’on estarem; portar telèfon mòbil per si es troba algun accident o se’n pateix un; cal equipar-se amb un ARVA, una pala i uns bastons sonda, i adaptar la sortida al nivell tècnic adient; no creuar zones de perill i si és imprescindible, cal fer-ho pel punt més alt; Llegir els senyals de la muntanya que poden indicar inestabilitat; i en cas d’emergència, s’ha de trucar al telèfon 112, o utilitzar l’app my112.