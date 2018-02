Martín conclou 37è a la cursa individual

La Copa del Món de Puy Saint Vincent (França) va arrencar amb la cursa individual. Dels tres representants andorrans que participaven en categoria sènior, només Gerber Martín va poder completar el traçat, finalitzant a la 37a posició.

La prova constava de sis ascensions amb 1.800 metres de desnivell i es va disputar en unes excel·lents condicions meteorològiques i de neu. Xavi Areny arribava a la cita en ple procés gripal, i aquest factor va ser determinant per a que decidís abandonar a la quarta pujada. «Sortia a l’expectativa per veure com es trobaria. Va començar bé, però el seu estat va fer que anés perdent la concentració fins que va decidir plegar, pensant en el que resta de temporada», explicava Xavi Comas, tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme. Un altre que tampoc acabava era Jordi Solé, amb dolor als isquiotibials, que decidia deixar-ho a la segona ascensió. Martín va ser l’únic en continuar en cursa, i completar el recorregut. Ho feia al 37è lloc amb un crono d’1.38.37 hores, amb un percentatge del 14% respecte al primer classificat. «És un resultat força bo», assegurava Comas. El guanyador va ser l’italià Robert Antonioli amb 1.26.13. Segon va ser el seu compatriota Michele Boscacci (1.26.34) i tercer el francès Xavier Cachet (1.26.35).

En categoria júnior Casabella es classifica a la 14a posició, Serra és 16è i Soldevila 18è

En categoria júnior, Sergi Casabella va concloure 14è amb 1.29.38 i un percentatge de l’11%. Carles Serra va ser 16è (1.32.30) i Arnau Soldevila 18è (1.41.29). El guanyador va ser l’italià Andrea Prandi (1.20.26), seguit pel suís Aurélien Gay (1.23.18) i el també italià Sebastien Guychardaz (1.23.24). Avui es disputarà la cursa vertical. Martín hi competirà, mentre Areny està descartat. La participació de Solé es decidirà en l’escalfament prèvi a la carrera, depenent de les sensacions físiques que tingui. En júnior hi prendran part Casabella, Serra i Soldevila.