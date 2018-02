La minicentral d’Aixovall, a l’espera del permís del comú

La societat Productora Elèctrica Renovable (Persa), formada per les distribuïdores Mútua Elèctrica i Nord Andorrà, segueix esperant per poder construir la segona minicentral hidroelèctrica del país, la d’Aixovall. Les seves previsions eren que a l’estiu es podrien licitar els treballs i que al desembre la instal·lació podria estar acabada. Però s’han trobat amb un entrebanc inesperat: el Comú de Sant Julià de Lòria, que encara no els ha atorgat el permís sobre l’ús de l’aigua.



El setembre del 2016 es va convocar el concurs públic per la concessió administrativa per l’ocupació i l’ús de béns de domini públic i l’autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per a la producció d’energia elèctrica en minicentrals. L’obertura de plecs estava prevista per a l’octubre del 2016, però el cert és que la corporació mai ha fet pública l’adjudicació. «Tenim la llicència d’obres, però no els drets de l’aigua. Estem negociant amb el comú per mirar de desencallar-ho», va explicar el director de Nord Andorrà, David Forné.

Neguits

La qüestió és que des de la corporació s’havia mostrat neguit perquè l’obra preveia la construcció d’una canonada que havia de passar per sota de la carretera «i hi havia certa inquietud per si mai hi havia algun problema i s’inundava tota la zona habitada», va detallar Forné. Amb tot, s’ha fet saber al comú totes les mesures de seguretat que s’han previst i s’espera que d’aquesta manera la minicentral pugui ser una realitat. I és que la frenada del projecte ha trastocat els plans de la societat, que comptaven que a aquestes alçades ja podrien tenir dues instal·lacions en funcionament.



Cal recordar, a més, que la d’Aixovall és una de les minicentrals que després que el Govern la inclogués en el registre d’instal·lacions autoritzades, posteriorment va declarar el projecte d’interès nacional. La declaració, concretament, és va fer el gener del 2017. Des de Persa es confia que vist l’interès del Govern els retards acumulats i la manca de permís del comú no acabin comportant la desestimació del projecte. És per això que es treballa per mirar d’arribar a un consens entre les tres parts implicades: Persa, el Govern i el Comú de Sant Julià.



Cal tenir present que fins ara Persa ja ha posat en funcionament una minicentral, la d’Arcalís, des de fa un any, amb molts bons resultats. Un dels portaveu de Persa, Joan Carles Grau, va explicar que «el 90% de la gent està contenta i des de l’estació estan molt contents». I és que malgrat que el 2017 va ser un any dolent pel què fa a la quantitat d’aigua, «quasi vam assolir els objectius marcats». A més, estan convençuts que la instal·lació no ha comportat cap conseqüència negativa. «Tots els controls que s’han fet al riu, ens diuen que està molt bé», va afirmar.