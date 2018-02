Detinguda per mossegar una agent de policia

Una noia resident de 18 anys ha estat detinguda aquest passat diumenge per ser la presumpta autora de maltractaments en l'àmbit domèstic i per agressions i resistència greu a funcionaris de la policia, entre altres delictes. Els fets van passar cap a quarts de vuit de la tarda en un domicili particular d'Andorra la Vella. Segons es detalla en el balanç setmanal de detencions de la policia, la patrulla va arribar al lloc dels fets, prèvia demanda, i es va trobar dues germanes que s'estaven barallant. Una de les germanes estava proferint injúries i amenaces a la seva germana i mare. A l'intervenir els agents en el conflicte, la noia també va començar a encarar-se verbalment i físicament amb la patrulla interventora i va lesionar a una agent amb dues mossegades greus, una a la mà i l'altra al maluc.



Qui també ha estat detingut aquesta setmana, han estat dos nois a Encamp, un de 23 anys i un altre de 21, com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física amb l'agreujant de cometre el fet per un mòbil discriminatori. A Canillo, la policia va detenir un resident de 38 anys per propinar injúries i amenaces a un agent de circulació de la parròquia que estava desenvolupant la seva feina. En vista de la situació, l'agent de circulació va decidir trucar a la policia perquè intervingués en l'afer. El Cos de Policia també informa que va realitzar una detenció d'una noia de 22 anys, el passat 7 de febrer al Pas de la Casa, per ser la presumpta autora dels delictes de violació de domicili i maltractaments en l'àmbit domèstic. La noia va entrar a la casa de la seva exparella sense el consentiment d'aquesta i el va agredir físicament amb diferents esgarrapades al pit i a l'orella.



En tota, la policia ha fet 15 detencions aquesta darrera setmana, des del 5 a l'11 de febrer. Dues per processió de drogues, cinc per conducció sota els efectes de l'alcohol, entre les quals destaca la d'un home de 38 amb una taxa de 1,97 g/l i amb accident amb danys materials, i set més per altres delictes varis.